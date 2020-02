Os Fontaines D.C.atuam a 8 de julho, no Palco Sagres, juntando-se nesse dia a Kendrick Lamar, Jorja Smith e Black Pumas.

Considerados uma das bandas mais importantes do rock contemporâneo, o seu álbum de estreia, "Dogrel", conquistou o galardão de melhor disco do ano para a BBC Radio 6 Music e foi ainda nomeado para o Prémio Mercury.

O NOS Alive regressa ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 9, 10 e 11 de julho de 2020. Os bilhetes estão à venda nos pontos de venda oficiais.

Este é o cartaz do NOS Alive:

8 de julho

Palco NOS

Kendrick Lamar

Jorja Smith

Palco Sagres

Black Pumas

Fontaines D.C.

9 julho

Palco NOS

Taylor Swift

Alt-J

Lumineers

Khalid

Palco Sagres

Parov Stelar

Seasick Steve

Inhaler

London Grammar

Glass Animals

10 julho

Palco NOS

Faith No More

Billie Eilish

Cage the Elephant

Finneas

Anderson.Paak & the Free Nationals

Palco Sagres

Angel Olsen

Caribou

Tom Misch

Hobo Johnson and the Lovemakers

11 julho

Palco NOS

Da Weasel

Two Door Cinema Club

HAIM

The Strokes

Palco Sagres

Wolf Parade

Parcels