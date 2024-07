Em comunicado, a GNR explicou que a denúncia do desaparecimento chegou na sexta-feira. No decorrer da acção de localização, com drones e com cão patrulha do Grupo de Intervenção Cinotécnico, "foi possível localizar o idoso consciente e com vida, tendo sido, por precaução, acionados os meios de assistência médica para o seu transporte a unidade hospitalar".

A ação contou com o reforço dos militares do Núcleo de Investigação Criminal de Torres Vedras, do GIC da Unidade de Intervenção e da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS), tendo ainda contado com o apoio dos Bombeiros Voluntários de Torres Vedras, de familiares, amigos e populares.