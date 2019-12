Porém, é mais que natural que os Clash tenham optado, em “London Calling”, por alargar o seu espetro musical. O punk a isso obrigava: tudo era permitido e nada era proibido, tirando a ortodoxia e o conservadorismo (muitos não entenderam a mensagem e continuaram a emular os Ramones, o que também não trouxe mal nenhum ao mundo). E, o choque: apesar do que cantavam em '1977', os membros dos Clash eram, de facto, apreciadores de todos esses artistas. Uma capa como a de “London Calling” não surge por acaso...

O lettering da capa, sabemo-lo bem, foi “roubado” ao primeiro disco de Elvis Presley. A fotografia é que acabou por se tornar ainda mais icónica que a tirada ao “Rei do Rock” e incluída nesse mesmo disco. No final de um concerto no Palladium, em Nova Iorque, o baixista Paul Simonon decidiu, sabe-se lá porquê (já muitas histórias se contaram, desde alguma frustração com o público ali presente, até à ideia de que Paul só queria impressionar uma miúda pela qual estava embevecido), atirar com o seu instrumento contra o chão, com toda a força. O bicho não sobreviveu – e é hoje peça de museu – mas o registo desse momento, captado pela fotógrafa Pennie Smith, ganhou a imortalidade.

Tal como o arremesso do baixo não foi um ato planeado (ou será que foi?), a fotografia também não foi planeada: foi captada no último instante e quase sem querer, ao mesmo tempo que Smith tentava fugir a um destino bem mais cruel, que era o de levar com um baixo de alguns quilogramas mesmo em cheio na testa. «O meu dedo limitou-se a carregar no botão», contou ao jornal The Guardian, anos mais tarde. Contra os seus desejos (porque a fotografia está desfocada e não há maior perfeccionista que um fotógrafo), esse registo a preto e branco foi escolhido para a imagem de capa de “London Calling”, sendo votado em 2002, pela revista Q, como a melhor fotografia de sempre da história do rock.

(A título de curiosidade, no mesmo instante que partiu o baixo, Paul Simonon partiu também o seu relógio, o qual ofereceu depois a Pennie Smith. A hora do óbito do quarto-cordas ainda lá se encontra marcada: 21h50.)

De olhos postos na América

Se há Elvis em “London Calling”, há também a mitologia rock n' roll que este ajudou a criar, sem a qual a América pop não existiria hoje em dia. O gatilho foi a primeira viagem dos Clash ao país, em 1978, para misturar “Give 'Em Enough Rope”, mal amado segundo álbum. De punks com esgar irritado e alfinetes no casaco de cabedal, passaram a greasers bem vestidos e resplandecendo brilhantina. Uma viagem que moldou a banda, afirma Marcus Gray: «eles queriam reintroduzir, na América, um estilo rock que esta havia inventado mas posto de parte pelos Aerosmith, Journey e Foreigner», também conhecidas como “as bandas rock das quais até a tua mãe gosta”. «Eles conseguiam ver a América como esta tinha surgido aos olhos dos pioneiros do automóvel e da locomotiva, nos anos pré- e do rock n' roll», a América como descrita no seminal “Pela Estrada Fora”, de Jack Kerouac.

A tramóia adensa-se: se o passado não interessava, porquê esta viragem? Talvez os Clash, principalmente Joe Strummer e Mick Jones, se tenham reconciliado com a sua adolescência, no sentido em que esta foi passada a escutar o rock que vinha do outro lado do Atlântico. O que não significava que não houvesse, em tudo isto, uma pontinha de ironia, para não dizer hipocrisia: em 1979, ano de “London Calling”, uma das coisas que mais irritava Strummer era o revivalismo mod. «Estou farto de ver pessoas a vasculhar o passado», dizia então. «É estúpido. Está toda a gente à procura do ontem porque o amanhã é tão merdoso».

Mesmo que “London Calling” acene diretamente ao período que os Clash nunca viveram, também despreza ligeiramente aquele pelo qual passaram. É como cantam no tema-título: phony Beatlemania has bitten the dust..., um sinal de que, apesar de tudo, o punk ainda estava bem presente nas suas vidas. Até porque as suas escolhas sonoras tinham muito que ver com o sentimento punk de se sentirem à margem da sociedade: o reggae não era “elite”, o ska não era elite, e mesmo o rock dos primórdios era coisa de jovens delinquentes e não de estudantes bem vestidos calçando sapatinho de vela.

O título, do disco e da canção, é que não poderia ser mais britânico: foi resgatado à frase que a BBC utilizava, durante a II Grande Guerra, para dar início às suas transmissões fora do territónio inglês, this is London Calling. A sua temática, 40 anos depois, mantém-se moderna, descrevendo uma situação apocalíptica provocada pelo Homem, pela guerra, pela crise e pelo sentimento de abandono que permeia as classes mais desfavorecidas. Uma agonia à qual acrescentam algum humor, bastante negro: «Londres está a afogar-se e eu vivo junto ao rio»..., como quem ri na cara da morte. E outra curiosidade: os “uivos” que se escutam em 'London Calling' canção são, de facto, Joe Strummer a tentar emular as gaivotas que ouvia junto ao rio, em dias de tempestade no mar...

Mesmo ressoando 40 anos depois, “London Calling” é sobretudo um produto do seu tempo, lançado praticamente no início do período Thatcher no Reino Unido e do período Reagan nos Estados Unidos. As canções abordam temas tão militantemente urbanos e das classes médias-baixas como o avanço frenético do capitalismo selvagem ('Clampdown'), a sensação de anomia ('Lost In the Supermarket') ou a violência policial ('The Guns of Brixton'). A ideologia punk está lá, mesmo que o som não esteja assim tanto. E, como mencionam em 'Death or Glory', através de alegorias várias, a ideia de “se venderem” ao mainstream continuava anátema: «quem fornica freiras acaba na Igreja»...

Tivesse este álbum sido pensado já nos anos 80, quando a new wave e as reaganomics começaram a tomar as rédeas do destino do mundo, e se calhar não teria tido o mesmo impacto. Lançado exatamente na altura certa – antes do descalabro –, a sua mensagem continua a ser total: isto está mau e nós merecemos melhor. Ao longo dos últimos 40 anos, esta foi sendo ouvida e replicada vezes sem conta, o que inevitavelmente coloca “London Calling” num daqueles pedestais raros, atribuídos não só pelos críticos como pelos fãs: o de “melhor álbum de sempre”, lado a lado com outras peças históricas do punk, do prog, do rock n' roll em geral.

A sua influência também é notória: se, certo dia, Chuck D afirmou que os Public Enemy queriam «ser o equivalente rap dos Clash», aquando do seu lançamento houve mais quem estivesse atento, como Bruce Springsteen (o eterno operário do rock norte-americano), os U2 ou até mesmo Bob Dylan, que chegou a ver a banda numa das suas incursões pelos EUA. Fatboy Slim aproveitou a (soberba) linha de baixo de 'The Guns of Brixton' para compor um dos seus primeiros êxitos. Os Manic Street Preachers aprenderam a lição dada, e fizeram carreira aliando a música à política. E “London Calling” não influenciou apenas a música – faça-se, por exemplo, o apanhado de todos os estabelecimentos que existem no mundo com o nome “London Calling” (e há um em Almada). Quatro décadas depois, os Clash ainda chamam por nós.