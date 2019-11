John Marwood Cleese, co-fundador do grupo Monty Pyton, vai apresentar "Last Time To See Me Before I Die", um espetáculo de stand up.

Em comunicado, a promotora do evento, a Everything is New, informa que um "dos mais brilhantes humoristas britânicos, membro dos Monty Python e criador e protagonista da série Fawlty Tower" e que "ganhou ainda maior notoriedade após a sua atuação no filme A Fish Called Wanda, que lhe valeu uma nomeação para os Óscares" vai atuar em Portugal no ano em que cumpre 81 anos.

Os bilhetes estarão disponíveis a partir do dia 9 de novembro.