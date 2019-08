O corpo. O corpo é um objeto estranho. Tentamos subtraí-lo da mente, mas ele alimenta-nos a mente, as emoções. Um espelho também cria o nosso “Eu”. Politizamo-lo: diferenciamos homens e mulheres, heterossexuais e homossexuais, transgéneros. Celebramo-lo: atores, modelos, desportistas, artistas. Definimo-lo: alto, baixo, forte, fraco, magro, gordo. Em “Crushing”, o segundo álbum de Julia Jacklin, a palavra “corpo” é utilizada por onze vezes – a mais direta das quais em 'Head Alone', quando a cantautora australiana canta I don't want to be touched all the time / I raised my body up to be mine, o que poderia ser um belíssimo slogan feminista, no meio de uma canção sobre um romance que acabou e não volta.

Mas 'Head Alone' não é a típica canção de amor passado, de tristeza pelo amor passado. Quase que a sentimos a rir, feliz pelo fim da relação – fim esse concretizado por si própria, o que também pode denotar um certo charme feminista. A rir da mesma forma que se ri ao longo da conversa que com ela temos, em Paredes de Coura, durante o festival onde atuou e onde pareceu ter ganho toda uma nova legião de fãs, a juntar aos que já tinha, tal o sucesso do concerto. A rir de uma forma auto-depreciativa, sarcástica, a mesma com a qual nos responde à nossa primeira questão: o que é um corpo? “Uma fonte de dúvida e ansiedade constantes”, chuta.

“É estranho, não é? Passamos muito tempo a pensar sobre isso, a preocuparmo-nos com isso. Quando era miúda, pensava sempre nisso. E, agora, olho para fotografias antigas e penso que estava tudo bem”, continua. “Claro que isso, pouco importa. A minha mãe dizia-me o mesmo. Mas eu não a ouvia... Ainda estou a tentar percebê-lo, acho eu – crescer é bizarro, chegas a um ponto em que pensas 'sinto-me bem com isto, sinto-me confiante, entendo o seu propósito, não me vou penitenciar'. Mas, no dia seguinte, tudo muda”...

Crescer é complicado, as dúvidas ainda mais. E é por isso que existem “canções”, aquelas coisas que ouvimos, lemos e cantamos as letras, imediatamente pensamos 'caramba, isto é tão eu'. Há uma conexão com certas canções que não temos com mais nenhuma, uma forma de filosofia por osmose. Que pode ser sentida pelos seus próprios autores, como no caso de Jacklin, que resumiu “Crushing” a “uma conversa animadora” consigo mesma, “em frente a um espelho”. No entanto, mais que ter escrito estas canções, o que a tornou mais confiante foi tocá-las ao vivo, e já são muitos os locais onde o fez.

“Gosto da enorme força física de as cantar, aos berros, perante pessoas que respondem a elas de forma igualmente física”, nota. Será uma espécie de catarse? “Sim, acho que sim. Mas não muito; ainda passo por muitos dos mesmos problemas sobre os quais canto, mas acho que é bom andar por aí a tocar estas canções, nem que seja para me lembrar de que sou uma pessoa forte que sabe o que está a fazer”. Poderia ter ficado por aí, mas eis novo sarcasmo: “na maioria das vezes”...

Estar à conversa com Julia Jacklin é fascinante precisamente por essa faceta humorística da pessoa que ela é, por oposição à ideia que poderíamos ter sua ao escutar “Crushing”, mas também “Don't Let the Kids Win”, o seu disco de estreia, editado em 2016. A música posiciona-se perto da folk, de travo independente, com uma boa dose de distorção rock à mistura. A temática é pessoal, como se Jacklin estivesse a expor o seu diário perante o universo. Mas depois entendemos: alguém que faz canções assim, misturas quase perfeitas entre o jovial e o casual, só poderia ser mesmo assim “na vida real”.

Nem todos os prémios são ouro

Nascida em Sydney, Jacklin é a primeira pessoa a fazer música na sua família, algo que a início não convenceu. “Agora, já estão convencidos”, conta. E eis mais uma piada: “mais do que eu, até”. A ideia generalizada prevalente até então era a de que um músico não poderia ganhar a vida, bem, a ser músico. Mas, depois, tudo mudou. “A minha mãe foi a todos os meus concertos, desde o primeiro. Ela estava lá. A ser irritante... Até lhe disse para não ir a alguns, porque estava a parecer estranho”, brinca. “Mas ela é maravilhosa. Vinha aos concertos, trazia amigos, e gritava-me para que eu tocasse uma canção que ela quisesse ouvir... E eu só pensava, 'estou a tentar ser profissional!'”. Professora, “adora miúdos, estar junto de gente nova”, e hoje é uma mãe orgulhosa. “Porque não partilho com ela muitas das coisas acerca da realidade deste trabalho”, acrescenta. “Ela pensa que vou fazer isto para sempre e que irei estar financeiramente bem, e eu respondo, 'talvez'...”.