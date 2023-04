Com o objetivo de promover a leitura, disponibilizando aos munícipes livros que querem ler, mas não conseguem comprar, o projeto "Ler Não Custa Nada" desenvolvido em 2014 pela Câmara Municipal de Valongo, alargou o seu âmbito em 2021 para jornais e revistas.

"Basta estar inscrito como leitor da Biblioteca para sugerir os títulos/autores que quer, que o Município compra os livros e disponibiliza-os de imediato no catálogo da Biblioteca", explica o comunicado enviado às redações.

Aquando das comemorações do Dia Mundial do Livro, o projeto pretende promover o gosto pela leitura e pelo livro também junto dos funcionários do Município, fornecendo livros gratuitos nos espaços camarários.

"Os funcionários vão ter à sua disposição alguns livros entre os quais pode escolher o que mais lhe aprouver podendo usufruir da leitura de um livro durante as suas pausas de trabalho (por exemplo, hora de almoço)", diz ainda o comunicado.

É Desta Que Leio Isto: Em junho recebemos David Machado

Nascido em Lisboa em 1978, o David Machado tem obra tanto em literatura infantil como em ficção contemporânea, sendo que já recebeu diversos prémios na primeira área.

O seu conto infantil "A Noite dos Animais Inventados" recebeu o Prémio Branquinho da Fonseca, da Fundação Calouste Gulbenkian e do jornal Expresso, em 2005. Já "O Tubarão na Banheira" foi distinguido com o Prémio Autor SPA/RTP 2010 de Melhor Livro Infantojuvenil.

Conta ainda no seu catálogo com obras como "Uma Noite Caiu Uma Estrela", "Histórias Possíveis", "Eu Acredito", "Acho que Posso Ajudar", "Os Livros do Rei", "Viagem ao Centro do Escuro" e "O Meu Cavalo Indomável".

Este último é uma das obras que vai ser servir de mote para a conversa, assim como o recém-lançado "Os Reis do Mar", destinado a um público mais juvenil e na senda do que já tinha escrito em "Não te Afastes".

Para se inscrever no encontro basta preencher o formulário que se encontra neste link. No dia do encontro receberá um e-mail com todas as instruções para se juntar à conversa.

Além disso, pode ficar a par de tudo o que acontece no clube de leitura através deste link.