Inauguração da 21.ª Bienal de Vila Nova de Cerveira

Com o tema "Diversidade - Investigação. O Complexo Espaço da Comunicação pela Arte". A edição é apresentada num formato duplo: ao vivo e através das redes sociais, com a criação de uma plataforma digital. No total são apresentadas mais de 350 obras de cerca de 370 artistas de 38 países.

Até 31 de dezembro.

16:00 - Fundação Bienal de Arte de Cerveira (Av. das Comunidades Portuguesas, 4920).

Teatro: estreia da peça "Sobre o Cristal Transparente"

Peça com encenação e espaço cénico de Diogo Bach, numa produção Companhia de Teatro "A Corda" .

Até 16 de agosto

21:30 - Centro Cultural da Malaposta, Olival Basto, Odivelas

Início do Porto Pianofest

A edição deste ano foi ajustado para uma realização 'online' com mais de 70 músicos, durante a primeira semana de agosto. A quinta edição do festival vai ser a “estreia” de dez vídeos musicais todos os dias no site do Porto Pianofest, de 1 a 8 de agosto, feitos por mais de 70 músicos profissionais da Europa e Estados Unidos, com várias intervenções ao vivo e em direto.

Este ano vão ser realizados dois concertos com a presença do público, na Reitoria da Universidade do Porto e no novo espaço World of Wine, em Vila Nova de Gaia, nos últimos dois dias do festival.Início.

Até 08 de agosto

Programa:

22:00 - Performance em direto de Nova Iorque.

Prossegue Jazz 2020



Uma parceria da Fundação Calouste Gulbenkian com a Associação Porta-Jazz, do Porto, e o Jazz ao Centro Clube, de Coimbra. O ciclo de concertos decorre nas três cidades até 9 de agosto.

Programa:

LISBOA

Susana Santos Silva e os Impermanence.

21:30 - Anfiteatro ao Ar Livre da Fundação Gulbenkian.

COIMBRA

Luís Vicente, Hugo Antunes e Pedro Melo Alves.

18:00 - Casa das Artes Bissaya Barreto (Av. Sá da Bandeira 83).

Homenagem a Zeca Afonso

Iniciativa da Câmara Municipal de Belmonte.

Até dia 02 de agosto

Programa:

16:30 - Visita teatralizada

Largo Zeca Afonso

21:00 - Joana Carvalho

22:00 - TriVenção

23:30 - Zeca e outros Amigos

Castelo de Belmonte.

MAAT - Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia inicia ciclo de videoarte



O MAAT convidou a HortaSeca e DuplaCena, produtora do festival Temps d’Images e FUSO – Anual de Videoarte Internacional de Lisboa, a programar quatro sessões de videoarte que são apresentadas nos sábados de agosto, ao final do dia. O projeto tem como mote o tema da #verdade inspirando-se numa frase do livro de Eça de Queiroz, "Sobre a nudez crua da verdade, o manto diáfano da fantasia", e no pensamento que o sustenta: que a fantasia permite frequentemente transmitir ou revelar uma verdade e insere-se na programação deste museu maat Mode 2020.

Para esta iniciativa intitulada "Videoarte em agosto", foram convidados quatro curadores na área da videoarte internacional para trazerem ao Museu uma proposta para cada sessão: Jean François-Chougnet, diretor artístico do FUSO e diretor do MUCEM, Tom van Vliet, fundador do World Wide Video Festival, Bernardette Caille, diretora editorial e curadora independente e Lori Zippay, diretora executiva da Electronic Arts Intermix (EUA).

As projeções são apresentadas nos dias 01, 0, 15 e 22 de agosto, às 17:00, e são apresentadas pelos próprios curadores. No final de cada sessão há uma conversas.

17:00 - MAAT - Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, Lisboa

Início do Eixos - Ciclo de Teatro de Marionetas



Em 2020, o Eixos foi repensado e muda de casa, deixando o Cineteatro António Lamoso e o périplo pelas escolas concelhias e levando as histórias das marionetas aos espaços públicos e museus feirenses, com uma programação que inclui uma exposição retrospetiva, uma oficina de construção de marionetas e mais de uma dezena de espetáculos com cinco companhias de teatro.

Até 16 de agosto

Programa:

17:00 - Inauguração da exposição ‘Rui Sousa, 20 anos com as marionetas’ que mostra um trajeto de 20 anos de pesquisa no mundo das marionetas, elencando a evolução de técnicas e a criação de alternativas nesta variante do teatro.

18:00 - Espetáculo "Rosa e os 3 Namorados".

Museu do Papel Terras de Santa Maria (Paços de Brandão), Santa Maria da Feira

Prossegue ciclo de música "Verão: O Melhor dos Mundos Possíveis"

O Centro Cultural de Belém (CCB) inaugura a sua programação de verão ao ar livre com concertos, todos os fins de semana, de agrupamentos de jazz, funk, música de tradição clássica europeia, rock cantado em português (e não só), num programa diverso.

Até 12 de setembro

Programa:

Concerto das Jogo de Damas

Grupo sediado no Porto que reúne quatro vozes feminimas de diferentes backgrounds musicais que se unem para cantar acompanhadas, em certos temas, pelo trio de jazz que toca consigo desde a fundação do projeto, em 2009.

21:00 - Praça CCB, Lisboa

Inauguração da exposição "Way to see"

Mostra de 15 quadros de pintura da autoria de Natália Gromicho.

Até 21 de agosto.

15:00 - Atelier Natália Gromicho (Rua Nova da Trindade 5G, piso S/L), Lisboa

Início da 29.ª edição do Jazz na Praça da Erva

Promovido pela Câmara Municipal de Viana do Castelo, com entrada gratuita.

Até 02 de agosto.

Programa:

Concerto do pianista Vasco Dantas Rocha.

Concerto pelo Mário Laginha Trio.

22:00 - Teatro Municipal Sá de Miranda, Viana do Castelo

Prossegue ciclo de concertos "Noites no Palácio"

Programação cultural promovida pelo município do Porto.

Até 22 de agosto.

21:00 - Concerto de The Black Mamba.

Jardins do Palácio de Cristal.

Abertura da exposição vídeo "dOpamyna3.0."

Da autoria de Pushsky.

Patente até 06 de setembro.

10:00/18:00 - Espaço Lab Arte, piso 0, MU.SA – Museu das Artes de Sintra.

Termina 10.ª edição do Festival ZêzereArts 2020

O ZêzereArts nasceu em 2011 por iniciativa de Brian MacKay, diretor artístico do festival. Este é um dos projetos da Musicamera, que conta com o apoio da DGArtes.

Programa:

Concerto orquestra do festival.

21:30 - Jardim da Palmeira, Évora

Termina 40.ª Feira do Livro de Viana do Castelo

Uma iniciativa da Câmara Municipal de Viana do Castelo.

Programa:

10:30 - “Sábado com Histórias” - dramatização da obra “A girafa que comia estrelas”, de José Eduardo Agualusa e Henrique Cayatte. Apresentação digital através da página do Facebook e do Youtube da Biblioteca Municipal de Viana do Castelo

11:00 - Lançamento da revista “A Falar de Viana”, volume 9 (2020), da 2.ª série

11:00 - Apresentação do livro “Saramela Pintas”, de Adelaide Graça

21:30 - Noite de Poesia – “Como se desenha uma casa”, com Pedro Lamares.

Sala Couto Viana da Biblioteca Municipal - Transmissão em direto através da página do Facebook da Biblioteca e da Câmara Municipal de Viana do Castelo.

Prossegue Cortiçada Art Fest - Festival de Experiências Artísticas na Paisagem

O Festival de Experiências Artísticas na Paisagem é promovido pelos municípios de Oleiros, Proença-a-Nova e Sertã, e tem como objetivo promover a interioridade, combater o despovoamento e dar nova vida aos três concelhos. As três obras na paisagem vão nascer em cada um dos municípios explorando cada uma delas lugares de exceção na paisagem. Acontece também o "Cortiçada Weekend", um fim de semana de concertos e oficinas de arte na paisagem, dinamizadas com associações e população local.

Até 02 de agosto.

Programa:

17:00 - Workshop digital streaming:

Cores do Sobral - Orientado pela artista Helena Fernandes;

21:30 - Inauguração da obra "Farol dos Ventos";

22:00 - Concerto streaming de Soul Brothers Empire.