O músico canadiano atua a 30 de setembro de 2019 na Altice Arena. Bilhetes são colocados à venda já no dia 17 de novembro.

A nova tournée mundial do cantor canadiano Michael Bublé, “An Evening With Michael Bublé”, que promove o seu 8º álbum de estúdio ‘love' que será lançado nos próximos dias, tem paragem assegurada em Portugal a 30 de setembro de 2019 na Altice Arena.

Os bilhetes vão ser colocados à venda este sábado, dia 17 de novembro, sendo que no dia 15 deste mês inicia-se uma pré-venda exclusiva para fãs e no dia 16 uma pré-venda exclusiva nas lojas FNAC.

Este será a quinta vez que o cantor de 43 anos vai atuar na Altice Arena, sala que sempre esgotou.

Michael Bublé editou o primeiro álbum, "First dance" em 1996, ainda antes de assinar qualquer acordo com uma editora discográfica.

O primeiro grande êxito surgiu em 2003 com o álbum homónimo, num registo entre a pop e o jazz, revisitando standards e temas pop rock, como "Fever", "Put your head on my shoulder", "Crazy little thing called love" e "Kissing a fool".

Influenciado por Tony Bennett, Frank Sinatra, Dean Martin e Harry Connick Jr, Michael Bublé já vendeu desde então mais de 25 milhões de discos em todo o mundo.

No passado mês de agosto, Bublé regressou aos palcos depois de um período de afastamento, com espetáculos em Dublin, Londres e Sidney para os quais foram vendidos mais de 150 mil bilhetes. Ao longo da carreira, o cantor já completou cinco tournées mundiais com salas totalmente esgotadas, ganhou quatro Grammys e vendeu mais de 60 milhões de álbuns.