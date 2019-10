Citemos alguns exemplos: «obrigado por terem gasto o vosso dinheiro em bilhetes caros» (gargalhada geral), «quantos turistas estão cá hoje? Eu sei que os ingleses adoram Portugal, topo-os sempre, mal o sol surge tiram a camisola e vê-se que são branquíssimos» (idem), «eu prometi romance mas isto soou a homicídio» (ibidem, após um arranjo orquestral tenso de 'My Funny Valentine'), «esta é dedicada aos casais mas também aos solteiros: é a vossa oportunidade para safarem um ménage a trois» (ibidem, antes de 'When I Fall In Love'). Ou, ainda, a troca de palavras entre cantor e seu guitarrista, o brasileiro Marcel Camargo:

MC, em português: É muito bom estar aqui a falar a nossa língua...

MB, em inglês: Que é que lhes disseste?

MC, em inglês: Disse-lhes que eras um idiota.

A comicidade deu lugar à ternura, pouco depois, quando Bublé chama uma convidada especial: Chloe, filha do guitarrista supracitado, e que não deverá ter mais do que cinco anos. Nas últimas etapas da digressão, este seria o momento em que o cantor pediria a alguém do público para que arriscasse cantar; com Chloe, interpretou 'You've Got a Friend In Me', que os portugueses conhecerão melhor enquanto 'Sou Teu Amigo, Sim', na voz de Miguel Ângelo e na banda-sonora do mágico “Toy Story”. E tudo isto fez sentido: a ternura é um ramo do amor, e esta só poderia ser uma noite de amor. «Não estou cá pelo dinheiro ou pelo ego, mas para mostrar amor», afirmou a dada altura.

Por entre standards e originais seus, Bublé foi dando ao público o que havia prometido: a sensação de que o seu dinheiro havia sido bem empregue. Mostrando-se sempre grato não só por ali estarmos, mas também por ele próprio ali estar, não deixou de confraternizar com o público, agarrando mãos, metendo-se com mulheres, tirando selfies com telemóveis alheios. Perto do final, 'Just a Gigolo' trouxe o swing necessário, e 'You Can Never Tell', canção do rockeiro Chuck Berry, teve até direito ao famoso duck walk. Uma versão trovejante de 'Cry Me a River' pôs termo ao espetáculo, antes de um encore mais lento de três canções, a última das quais 'Always on My Mind', tema de Johnny Cristopher, Mark James e Wayne Carson que Elvis Presley melhorou e os Pet Shop Boys aperfeiçoaram. «Vocês mudaram as nossas vidas», concluiu, referindo-se ao público e acrescentando a sua big band a este círculo de amor. Bem, Michael Bublé também terá mudado as nossas. Quanto mais não seja por nos fazer ver que, afinal, existe esperança após um abismo.