Quim Barreiros e dj Ride atuam a 03 de agosto e, no dia seguinte, é a vez de Mickael Carreira e o dj Diego Miranda, de acordo com o programa das festas anunciado hoje pela organização das Festas de Peniche, no distrito de Leiria.

Com um orçamento entre os 300 e os 350 mil euros, os festejos continuam com os concertos de Amor Electro, a 05 de agosto, e de Diogo Piçarra a 06, feriado municipal em Peniche, dia em que atua também o dj Overule.

O programa encerra a 07 de agosto com Anselmo Ralph.

“Este ano acrescentámos mais uma noite de concertos e vamos ter seis noites de concertos”, disse à agência Lusa Humberto Estrelinha, presidente da organização, entregue à paróquia local, adiantando que são esperadas, por noite, entre 10 a 15 mil pessoas.

Pelo meio, há ainda a atuação de outros dj e bandas, sendo esperados concertos de tributo aos Xutos e Pontapés (03 de agosto) e aos Bon Jovi (06 de agosto).

Pela primeira vez, os concertos vão ter entradas pagas, pelo preço simbólico de dois euros por noite ou seis euros, se os espetadores adquirirem a pulseira para as seis noites.