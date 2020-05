Para descontrair, às vezes só se precisa de uma boa conversa, assim, sugerimos os ciclos de conversas “Remotamente Interessantes” — uma iniciativa da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que decorre de segunda a sexta-feira, em direto no site, facebook e Instagram da Fundação, assim como na FFMS TV (Meo Kanal 505050).

Num tom informal, José Maria Pimentel, economista e autor do podcast "45 graus", entrevista diversas personalidades, que partilham o seu top cinco de escolhas pessoais nas mais diversas áreas: gastronomia, filosofia, história, música e muito mais.

A convidada para a conversa de hoje é a radialista e humorista Joana Marques, que irá partilhar com todos os que estiverem a assistir quais os “Cinco textos de humor que gostava de ter escrito”.

Se ficou curioso, não se esqueça de que a entrevista começa às 19h00 nos canais de transmissão acima mencionados. Para assistir às conversas que já ocorreram e ver quais é que estão ainda por acontecer, clique aqui.

Exposições

Inauguração da feira de arte “ARCOlisboa”

A que horas: Às horas que o leitor desejar.

Onde: No site da feira, que pode ser consultado aqui .

Nota: A feira de arte contemporânea adaptou a edição deste ano a uma versão de feira online, que estará acessível durante quatro semanas, ou seja, até 14 de junho. Esta iniciativa, que conta com a parceria da plataforma artsy.net, não só irá disponibilizar galerias, para que os colecionadores de arte possam explorar, mas também um fórum de conversas, que contará com a participação de artistas, como Nadia Belerique e Diana Policarpo. A primeira conversa acontecerá hoje, às 18h00, e será transmitida em direto.

Aulas e Workshops

“Just Solo Dance”

A que horas: 18h00

Onde: Os detalhes são dados mediante inscrição, que pode ser feita aqui.

Nota: Nesta aula de dança o objetivo é simples: dançar livremente, sem qualquer tipo de preocupação face a passos ou coreografia. Ao longo da aula irão ser transmitidas apenas alguns ritmos e movimentos, para que o corpo se ajuste naturalmente ao som de Blues, Swing e algum Soul. No fundo, será trabalhada a consciência corporal e a coordenação motora. Se quiser aprender uns movimentos mais fluidos, não se esqueça de se inscrever. Saiba aqui mais informações.

Passeios

“Fadistas, Marinheiros, Bandidos e Devotos”

A que horas: Às que o leitor desejar. O vídeo já está disponível.

Onde: No Facebook do Museu de Lisboa

Nota: No Dia Internacional dos Museus, o Museu de Lisboa organizou um passeio virtual, que começa no Museu do Fado, onde se fala sobre fadistas e o fado de rua; e que depois prossegue em direção ao bairro de Alfama, para se partilhar histórias sobre marinheiros, piratas e, claro, a vida bairrista.

Clubes de Leitura

Conversa sobre a obra “A Casa Grande de Romarigães” de Aquilino Ribeiro

A que horas: 17h30

Onde: Na plataforma Zoom, cujo acesso é garantido mediante inscrição, que pode ser feita aqui.

Nota: A Rede de Casas do Conhecimento (RCdC) da Universidade do Minho retoma o ciclo de sessões de leitura que integram a 2. ª edição da Comunidade de Leitores da RCdC. Nesta sessão, falar-se-á sobre o livro “A Casa Grande de Romarigães”, de Aquilino Ribeiro e contar-se-á com a participação de Aquilino Machado, neto de Aquilino Ribeiro. Ficou curioso? Então não se esqueça de fazer a sua inscrição.

Concertos

Live Jazz with Ricardo Toscano e Bruno Santos

A que horas: 16h00

Onde: Na conta de Instagram de Ricardo Toscano

Nota: O saxofonista Ricardo Toscano, juntamente com Bruno Santos, tem feito concertos em direto, a partir da sua conta de Instagram, para todos aqueles que o desejem ouvir. Na sua vida profissional, o apelidado “jovem prodígio do jazz”, com 26 anos de idade já colaborou com vários artistas de renome, como Rui Veloso, Carminho, António Zambujo, Camané, entre outros. Se deseja um momento de descontração, este concerto pode ser uma sugestão a considerar.