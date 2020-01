Segundo anunciado no site da marca, foi feita uma parceria com a Netflix para a criação deste gelado.

"Há sempre algo para toda a gente ver na Netflix e sabores de Ben & Jerry's para todos aproveitarmos, por isso, juntamo-nos para trazer um novidade que irá satisfazer qualquer desejo que tenhas de um snack doce ou salgado", pode ler-se.

O gelado é de manteiga de amendoim com swirls de pretzels doces e salgados e pedaços de brownie de chocolate. O sabor fará parte da série “Netflix Originals”, da Ben & Jerry’s.

O sabor vai estar disponível em 20 países diferentes a partir de fevereiro. Ainda não há data exata para o lançamento em Portugal.

No site, a marca disponibiliza também um questionário "para descobrir a combinação perfeita entre um Original Netflix e um gelado de Ben & Jerry's".

Na embalagem do produto pode ver-se um sofá vermelho com três vacas a verem televisão, com destaque para o nome "Netflix and Chill’d".

O nome do gelado é uma recuperação da expressão "Netflix and chill" que, nos dias de hoje, tem dois significados, conta o The Guardian. Em 2009, a expressão significava simplesmente "relaxar e ver Netflix", como uma atividade solitária e de descontração. Contudo, a frase evoluiu para algo mais, depois de adicionada ao Urban Dictionary em abril de 2015: passou a ser um código para sexo casual.