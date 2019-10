Nick Cave e os seus Bad Seeds estão de regresso a palcos nacionais em 2020.

Os bilhetes para os dois concertos no Campo Pequeno, em Lisboa, nos dias 22 e 23 de abril, serão colocados à venda na próxima sexta-feira feira, dia 25 de outubro. O preço dos bilhetes varia entre os 35 euros (segunda galeria e 2º. camarote) e os 60 euros (bancada e 1º. camarote). A compra está limitada a seis bilhetes por pessoa, esclarece a promotora do espetáculo em comunicado.

“Ghosteen”, o 17.º álbum de originais de Nick Cave And Bad Seeds, foi editado no início de outubro.

Disco com duas partes, em que “as canções do primeiro álbum são as crianças e as canções do segundo álbum são os seus pais”, “Ghosteen é um espírito migratório”, nas palavras de Nick Cave, aquando do anúncio.

O jornal britânico The Guardian deu-lhe cinco estrelas e classificou-o como talvez “o mais bonito conjunto de canções” que Nick Cave e a sua banda já criaram.

O New Musical Express deu-lhe igualmente cinco estrelas e escreveu que “este álbum devastador é o trabalho de um artista que tenta fazer sentido da perda”, numa referência, muitas vezes feita, à morte – súbita e acidental — do seu filho Arthur, em 2015.