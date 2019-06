“Devias ter-te ido embora”, do escritor alemão Daniel Kehlmann, editado recentemente em Portugal (Bertrand), “Viagens” (Cavalo de Ferro), da polaca Olga Tokarczuk, livro vencedor do Prémio Man Booker Internacional 2018, “Mrs. Osmond” (Relógio d’Água), do irlandês John Banville, e “Elmet” (Clube do Autor), da inglesa Fiona Mozley, são outras das obras em destaque nesta noite.

Judith Nika Pfeifer (Áustria), Dubravka Oraic Tolic (Croácia), Leopoldo María Panero (Espanha), Maria Turtschaninoff (Finlândia), Maylis de Kerangal (França), Christos Ikonomou (Grécia), Enrico Ianniello (Itália), Kamil Bouska (República Checa) e Radu Paraschivescu (Roménia) completam o rol de autores, cujas obras serão apresentadas.

A Noite da Literatura Europeia é organizada pela EUNIC Portugal, conta com o apoio da Representação da Comissão Europeia em Portugal, e realiza-se no âmbito das Festas de Lisboa, em parceria com a Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC) e a Junta de Freguesia de Arroios.