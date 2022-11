Os norte-americanos The Black Keys são a primeira confirmação da 15ª. edição do NOS Alive e sobem ao Palco NOS no dia 6 de julho.

Os bilhetes para a 15.ª edição do NOS Alive já estão à venda nos locais habituais e no 'site' do festival, estando disponível um 'fã pack' nas lojas FNAC, que inclui uma t-shirt oficial do festival e garante entrada no recinto por uma porta exclusiva.

Os bilhetes diários têm um custo de 74 euros, havendo ainda passes de dois dias (6 e 7 de julho/7 e 8 de julho), que custam 148 euros, e de três dias, com um custo de 179 euros.

Em julho de 2022, o NOS Alive recebeu 210 mil pessoas no Passeio Marítimo de Algés durante os quatro dias do festival. De acordo com o comunicado da promotora do festival, a Everything is New, a 14.ª edição recebeu 98 nacionalidades e 20 mil estrangeiros.

