Talvez pudesse aprender algo com Erykah Badu, tirando os naturais tiques de diva pop, como um atraso de 35 minutos ou o facto de não permitir a captação de imagens do seu concerto. A autora de “Baduizm” (1997), um dos mais importantes álbuns do R&B dos anos 90, apresentou-se como uma verdadeira feiticeira africana, começando por agradecer ao público a sua paciência e encantando com temas como 'Out My Mind, Just In Time', onde a música soul e o jazz se encontram com os ritmos do hip-hop para criar uma sonoridade perfeita para um final de noite.

Ainda assim, não deverá existir uma professora melhor que Neneh Cherry, a maior das mulheres que este sábado se apresentaram no NOS Primavera Sound. A cantora sueca não aparenta ter cedido um milímetro ao peso da idade (55 provectos anos), dançando em palco como um dínamo e navegando por entre o hip-hop, a soul e o dub jamaicano, numa enorme mescla negra e plena de groove. O concerto quase esteve em risco, a julgar pelas suas palavras (andou de avião em avião e até perdeu uma mala, contou), mas acabou por ser um dos melhores da noite, com o desvario quase techno de 'Deep Vein Thrombosis' e a clássica '7 Seconds', que gravou com o senegalês Youssou N'Dour, a revelarem-se gigantes.

O NOS Primavera Sound pode continuar a ser “o festival do indie rock” para muitos – e é por isso que houve tantas vozes a maldizer a presença de J Balvin –, mas esses terão ficado em casa ou noutras zonas do recinto durante a atuação dos históricos Guided By Voices. No palco Seat, foram poucas centenas aqueles que decidiram ver de perto a mestria de Robert Pollard e seus comparsas, que prometeram despejar 36 canções em 90 minutos (não foi possível contá-las a todas para o confirmar). Se a música apela à nonchalance típica de quem já foi um jovem “alternativo”, a dada altura torna-se mais interessante tentar perceber como é que os Guided By Voices e Pollard, que já não é nenhum jovem, respiram perante tamanha avalanche. Foi a sua estreia em Portugal, e foi tudo o que precisávamos.

Outros históricos, os Shellac, decidiram fazer uma surpresa aos festivaleiros e atuaram na zona de restauração presente no recinto, naquela que foi a segunda atuação em três dias da banda residente do festival. Tocando pouco depois da hora em que as portas se abriram ao público, os norte-americanos voltaram a puxar pelo ruído e pelo rock em estado minimal, com guitarra, baixo e bateria em perfeita sintonia. Houve ainda espaço para algumas conversas com os fãs e para pedidos vindos da assistência (sendo que 'Prayer To God' foi um deles, mas foi rejeitado). Até Alan Sparhawk, voz e guitarra dos Low, e que chegou àquela hora ao Parque da Cidade, ficou embevecido a ver o concerto.

Os Shellac acabariam por abrir o apetite para os Viagra Boys, um dos nomes mais interessantes do panorama rock atual (já com algum culto a girar à sua volta), que despejaram um pós-punk sujo e completo com saxofone perante plateia escassa. Sebastian Murphy, vocalista literalmente tatuado da cabeça aos pés, foi rebolando pelo palco e tragando uma garrafa de vodka enquanto gritava palavras relacionadas com desporto (essa canção em particular chama-se 'Sports'), numa fina ironia que serviu para criticar a masculinidade de quem só liga ao desporto (os Viagra Boys assumem-se feministas, sem rodeios), além de outros temas presentes no seu disco de estreia, "Street Worms". Disse ele que sentia "em Woodstock, em 1992". Não houve Woodstock esse ano, mas fica o registo. Jorge Ben Jor, pouco depois, trouxe o sol do Brasil ao Porto e descarregou clássicos atrás de clássicos, como 'Jorge da Capadócia' e 'A Minha Menina', perante um público claramente fiel e conhecedor das suas melodias; houve até quem empunhasse, orgulhosamente, um disco de vinil do músico.

O NOS Primavera Sound regressa em 2020 ao Parque da Cidade do Porto, entre os dias 11 e 13 de junho, e já há um nome oficialmente confirmado: o dos históricos Pavement, que aqui darão um de dois espetáculos que têm agendados para esse ano.