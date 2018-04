De acordo com a Companhia Olga Roriz, esta nova criação vai ter apresentações a 27, 28 e 29 de abril, resultado de uma coprodução com o Teatro Nacional São João, o Teatro Municipal de Bragança e o Teatro Municipal de Vila Real.

Celebrando o centenário do nascimento do dramaturgo e cineasta Ingmar Bergman (1918—2007) e as comemorações do dia internacional da Dança, a 29 de abril, a peça estreia-se no âmbito do Festival Dias da Dança, de acordo com um comunicado da companhia.

À estreia absoluta antecede-se uma residência artística em Leiria, a convite do Festival de Música de Leiria, que originará uma antestreia do espetáculo, já no sábado, no Teatro José Lúcio da Silva, às 21:30.

“A minha abordagem a outras obras, outros autores. Processos e percursos de criação. O método dentro do método. Pesquisa fora e dentro do pensamento. Os intérpretes e os afetos. A mais secreta intimidade", define assim a coreógrafa este seu trabalho, num texto citado pela companhia.

Revisitando o universo de Bergman, "A meio da noite" reúne "a dança o teatro e o cinema à procura de um outro lugar".