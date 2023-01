O grupo editorial Penguin Random House divulgou os lançamentos literários previstos até abril, revelando novidades que incluem nomes já consagrados entre o público português e outros mais recentes ou inéditos, mas que estão a entusiasmar a crítica e os leitores internacionais.

Entre estes contam-se duas escritoras incluídas nas novas vozes mais promissoras da América Latina, a mexicana Fernanda Melchor e a chilena Alia Trabucco Zerán, ambas editadas pela chancela Elsinore.

A primeira estreou-se já este mês nas livrarias portuguesas com o premiado romance “Temporada de furacões”, finalista do National Book Award, do Prémio Booker Internacional e do Dublin Book Award, um “retrato assustador de um México sem lei nem esperança”, escrito “no limite da oralidade, que subverte as convenções da crónica e do romance negro, revelando um lirismo inesperado”.

Outra escritora inédita da América Latina que a Elsinore vai publicar, neste caso, a 20 de março, é a chilena Alia Trabucco Zéran, de quem editará “Limpa”, “romance-sensação” escrito de “modo original, que renova o conflito de classes projetando-o no quadro da intimidade familiar”.

“Onde o lobo espreita”, da escritora israelita Ayelet Gundar-Goshen, e “Internato”, do escritor ucraniano Serhij Zhadan são outros destaques da editora.

“Onde o lobo espreita”, que será publicado a 20 de fevereiro, é um romance cheio de tensão, construído à volta do medo, que traz de regresso a autora de “Só uma noite, Markovitch” (Gradiva, 2017) e “Despertar os leões” (Elsinore, 2021), obras em vias de ser adaptada a série televisiva nos Estados Unidos.

“Internato”, de Serhij Zhadan, chega a 06 de março, trazendo uma arte narrativa que a critica apelidou de “jazz verbal”, para contar a historia de uma perigosa viagem travada por um jovem professor que quer levar o seu sobrinho do internato para casa, através de uma cidade transformada em cenário de guerra.

Na Cavalo de Ferro, outra das chancelas do grupo, foi já publicado o livro “Contos cruéis”, de Villiers de L’isle-Adam, uma das figuras mais originais das letras francesas da segunda metade do século XIX, que escreve nestes seus contos, pela primeira vez traduzidos na íntegra para português, “pequenas obras-primas, ferozes e eruditas, contra a sociedade burguesa e a sua falsa moral”, segundo a editora.

Na mesma chancela vão sair, a 06 de fevereiro, três textos célebres de Franz Kafka – “A Sentença”, “A Metamorfose” e “Na Colónia Penal” – reunidos num único volume com o título “Punições”, e, a 20 de março, “O desertor”, uma das obras mais conhecidas de Abdulrazak Gurnah, que evoca o complexo ambiente social, religioso e cultural da África Oriental na época colonial, através da reconstrução de duas histórias de amor.

No dia 03 de abril, a Cavalo de Ferro lança “Sob a estrela de Outono”, um romance, até hoje inédito em Portugal, do escritor norueguês Knut Hamsun, que cresceu na pobreza, Prémio Nobel da Literatura em 1920 e autor de obras como “Fome”.

Este romance, considerado uma das suas obras fundamentais, acompanha um homem que foge do barulho da cidade, das multidões, de tudo, e refugia-se no campo, para perceber que afinal aquilo que procura é algo indefinido, impossível de encontrar fora de si próprio, fora de cada um.

A mesma chancela publica, a 17 de abril, “Retrato de grupo com mulher”, de Heinrich Böll, um das obras mais famosas do escritor alemão, que terá sido considerada decisiva para a atribuição do Prémio Nobel de Literatura ao seu autor, em 1972.

Entre as novidades da Alfaguara, contam-se, para além da reedição de “O homem sentimental”, de Javier Marias, o livro de contos “Canções para o incêndio”, do colombiano Juan Gabriel Vasquez, a ser publicado no dia 06 de fevereiro, e o mais recente romance da escritora estónia Sofi Oksanen, “O parque dos cães”, uma história sobre as ruínas da identidade humana, psicologicamente tensa, que aponta o foco a uma rede de exploração do corpo feminino.

No dia 03 de abril, um dos grandes destaques desta editora, que é a publicação inédita em Portugal da escritora francesa Pauline Delabroy-Allard, que o jornal The Guardian descreveu como “uma das mais entusiasmantes escritoras europeias da atualidade”, com o seu romance “Quem sabe”, situado na fronteira entre realidade e ficção, sobre uma jovem mulher grávida que parte em busca da sua identidade.

Duas semanas depois, sairá o mais recente romance de Elizabeth Strout, “Lucy à beira-mar”, que encerra a saga em torno da personagem Lucy Barton, protagonista de “O meu nome é Lucy Barton”, “Tudo é possível” e “Oh William!”.

A Companhia das Letras vai lançar, no dia 06 de fevereiro, “Via Ápia”, o romance de estreia do escritor brasileiro Geovani Martins, que anteriormente publicou o livro de contos “O sol na cabeça”, e a 06 de março publica “Os Malaquias”, da também brasileira Andréa del Fuego, uma história de três irmãos que seguem caminhos diferentes, depois de serem separados na infância devido à morte dos pais. A obra, vencedora do Prémio José Saramago em 2011, foi também finalista do Prémio São Paulo de Literatura e do Prémio Jabuti.

No mesmo dia, a Topseller publica “Tudo me lembra de ti”, um novo romance da norte-americana Colleen Hoover, recordista de vendas em todo o mundo, sobre uma mulher que, após cumprir cinco anos de prisão, regressa à cidade onde a sua vida descarrilou para tentar recuperar a sua filha pequena.

A Iguana editará em abril “Manual de instruções”, de Nuno Markl e do ilustrador Miguel Jorge, sobre um homem que escreve manuais de instruções de eletrodomésticos, que um dia se vê obrigado e escrever um manual de instruções da mulher.

Na mesma data e pela mesma editora, será lançado “Let’s Play”, de Leeanne M. Krecic, uma história sobre videojogos, memes e ansiedade social, que começou por ser uma série da Webtoon nomeada para os prémios Eisner e Ringo.