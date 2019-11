Segundo informação divulgada pelo município, no distrito de Leiria, a iluminação da vila é este ano distribuída “pela árvore de Natal de nove metros, pela roda gigante, pela muralha do castelo e pela Rua Direita”.

O acendimento das luzes vai ser marcado pela atuação dos Big Dancers, num espetáculo de marionetas gigantes, música e luzes, protagonizado por um grupo oriundo de Espanha.

O evento “Vila Natal” acontece entre o dia 29 de novembro e 05 de janeiro e, segundo a organização, a empresa municipal “Óbidos Criativa”, porá “todos os visitantes com a cabeça na Lua e os pés na Terra".

As novidades desta edição passam, segundo o administrador da Óbidos Criativa, Alexandre Ferreira, por “espetáculos divertidos, viagens no vaivém espacial ou corridas nos ‘bumper cars’ que vão estar instalados na pista de gelo sintético”.

No recinto haverá ainda um parque de neve artificial, um labirinto feito com materiais recolhidos nas praias e muitos jogos e brincadeiras para fazer em família, como “arborismo no Jardim das Oliveiras, com passadiços à altura das arvores,”, acrescentou o responsável.