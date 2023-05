Rebecca Ferguson (a mãe de Timothée Chalamet nos filmes "Duna" e a agente que acompanhou Tom Cruise nos filmes "Rogue Nation" e "Fallout" da saga Missão Impossível) é produtora executiva e protagoniza, ao passo que o guião e adaptação está a cargo de Emmy Graham Yost ("Band of Brothers", "Justified"), que também atua como showrunner.

Sobre o primeiro livro da trilogia e aquele que empresta o nome à série, há quem diga que se compara a "1984", de George Orwell e "Admirável Mundo Novo", de Aldous Huxley.

Mas do que trata este "O Silo"? Como explica a sinopse oficial, é a história das últimas dez mil pessoas na Terra, que vivem numa espécie de "Cidade-Silo-Gigante" subterrâneo com centenas de níveis, numa sociedade completamente estratificada e onde tudo é controlado (é imaginar o que se passa em "Snowpiercer", mas em vez de um comboio enorme que nunca pára, a ação decorre num buraco enorme).

No entanto, ninguém sabe quando ou o porquê de o silo ter sido construído — apenas sabem que o segredo para se manterem vivos na misteriosa cidade subterrânea é nunca ficar demasiado curioso sobre o que se passa no mundo lá em cima. Porque, atenção: quem tem a curiosidade de visitar o exterior pode fazê-lo. Só que quem opta por sair, nunca mais regressa. E os que ficam, ficam num enorme refeitório a ver os curiosos que saíram a limpar as câmaras de vigilância que deixam passar uma imagem baça e poeirenta do que se passa lá fora — e a caírem poucos minutos depois.

Na série, Rebecca Ferguson é Juliette, uma engenheira das "máquinas" nas profundezas do silo, bem cá em baixo nos últimos níveis, que procura obsessivamente pelas respostas para aquilo que acredita ter sido um homicídio (e não um suicídio como as evidências sugerem). No entanto, a personagem principal (que mal aparece no primeiro episódio) estava longe de imaginar que vai mergulhar num mistério muito mais profundo do que alguma vez poderia ter imaginado, levando-a a "descobrir que, se as mentiras não nos matam, a verdade fá-lo-á".

Os três primeiros episódios (de 10) já estão disponíveis na Apple TV+ e os restantes vão sair semanalmente todas as sextas-feiras.

Nos créditos finais do podcast, a nossa rubrica dedicada ao que andamos a ler, ver e ouvir, falámos ainda de: