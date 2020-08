“Na Índia, a tradicional é de batata”, recorda. “A comida indiana é picante e não é democrática, por isso, decidimos criar um conceito que desse para todos, que qualquer ocidental coma diariamente”, assevera.

O “decidimos” engloba a intervenção de três gerações da mesma família que se espalha por três países. “Os meus avós nasceram na Índia, os meus pais em Moçambique, e eu que já nasci em Portugal. Três países e três gerações de receitas”, anota.

As avós, Dolat e Julhana inspiraram Rosy Daia, a mãe, que veste a pele de chef. “Tudo o que é tradicional, é a minha mãe que faz. O fora da caixa, é criação minha. O recheio e as cores”, diz o primeiro elemento do clã a dedicar-se à restauração, uma aventura iniciada anteriormente com o Dinner Time Story, um conceito internacional de viagem gastronómica cruzado com a marca Le Petit Chef e que funcionava em modo restaurante pop-up “até à Covid-19”.

Nessa busca da democratização de sabores (de notar que na carne, não entra nem porco nem vaca, por respeito a algumas religiões) e fusão entre oriente e ocidente, Shahid dá-nos a provar a chamuça de peixe, para exemplificar. “O peixe frito é um prato típico indiano que acompanha com batatas às rodelas, ou arroz, e molho de especiarias. A ideia foi pegar naquele prato e tentar o formato de chamuça e recriá-lo de outra forma. A tal fusão”, sublinha.

Em relação aos picantes, são todos caseiros. Nova ameaça de suor (frio) ao escutar a palavra. “Uma prima minha tem uma fábrica e temos uma parceria. Temos o picante vermelho, o verde e o limão e manga (mais fraco)”, adianta.

No que toca ao líquido que serve para aprimorar sabores, deixa uma dica. “Devem colocar gotas de limão em cima. Duas ou três. O citrino intensifica o sabor”, indica.

No prato ou no pão, tal qual um croissant de queijo ao pequeno-almoço

Nada é industrializado. Tudo o que sai da “A Chamuçaria” é feito com ingredientes naturais: a massa é caseira, recheada e dobrada à mão.

Na onda doméstica, aponta para um aperitivo que não sabe ao certo o nome específico que lhe atribuem. “Apelidamos de curcúria. São as sobras da massa da chamuça, as aparas. Os nossos avós aproveitavam, deitavam sal e especiarias. Só as vê em casa das pessoas que fazem chamuças em casa”, atesta.

Shahid Merali diz que o indiano olha para a chamuça “como o pão com manteiga antes da refeição”. No restaurante, que funciona também como take-away, e serve ainda outros pratos indianos, apresenta-se no menu no prato e no pão.

“No pão?”, poderá questionar o comum dos ocidentais. “Desde jovem que como no pão. Gosto da que sobra do dia anterior e como ao pequeno-almoço com café, pão fresco, manteiga e picante”, confidencia. “É o croissant com queijo. Uma sandwich em que saboreamos recheio crocante”, frisa. “Quero uma sandwich rápida, porque não a chamuça (são duas) no pão de bola rústica”, questiona sobre esta variante de um salgado que se come, por norma, à mão.

créditos: David González

Três doces para rematar

Sentados numa mesa redonda, localizada à entrada, onde se concretiza a partilha, damos por terminado a experiência dos nove triângulos, todos eles salgados.

Pensávamos ir diretos para o café. Puro engano. Fomos surpreendidos com chamuças ... doces. Em número de três.

Uma esconde tarte de maçã, outra revela um creme do chef e, por fim, a que cruza o chocolate negro com o picante. “É um crepe invertido. Chocolate por dentro e bola gelado de fora. Picante (sempre ele) sente-se no fim e não no momento que se come”, garante.

Deixamos, à consideração do palato de cada um, esta viagem pela inovação de um produto milenar que tem epicentro no bairro residencial de Lisboa e que se prepara para expandir.

Shahid Merali quer fazer desta especialidade um prato global, como o bacalhau ou a pizza, que diz já não ser só italiana. “Queremos crescer. Não queremos estar em cada canto, mas sim escalar com qualidade”, refere.

Um crescimento que acredita, responderá à procura. “Nunca se come só uma chamuça. Pedimos sempre duas, ou três”, finaliza.