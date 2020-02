"Beyond" é descrita como a maior exposição de Vasconcelos no Reino Unido até à data, reunindo cerca de 30 obras dos últimos 20 anos, incluindo "Pop Galo" (2016), um gigantesco Galo de Barcelos em azulejo e luzes LED.

Com dez metros de altura, é revestido com cerca de 17 mil azulejos, desenhados no ateliê de Joana Vasconcelos e produzidos e pintados à mão na centenária fábrica Viúva Lamego, e tem incorporado um jogo de som e luz, através da composição do músico Jonas Runa e de cerca de 15 mil luzes LED que preenchem as superfícies coloridas da obra.

Também ao ar livre vai estar "Solitário" (2017), obra produzida para a exposição retrospetiva no Museu Guggenheim de Bilbao, em 2018, uma escultura em forma de anel feita com jantes de automóvel e copos de uísque, numa alusão aos símbolos estereotipados de desejo feminino e masculino, diamantes e automóveis de luxo.

Dentro da Underground Gallery, vão estar, entre outros, "Valkyrie Marina Rinaldi" (2014), uma peça de grandes proporções, feita com croché em lã, tecidos, adereços, insuflável e cabos em aço, "Marylin" (2009/2011), um sapato de salto alto, em grande escala, feito de panelas, e "Red Independent Heart #3"/"Coração Independente #3" (2013), um coração de Viana feito de talheres de plástico vermelhos.

O Yorkshire Sculpture Park (YSP) é um dos maiores espaços europeus de exposição de escultura moderna e contemporânea, ao ar livre, tendo recebido trabalhos de artistas como Henry Moore, Barbara Hepworth e Damien Hirst, Phyllida Barlow, Huma Bhabha, Gavin Turk, Ai Weiwei.

Situado numa propriedade com jardins do século XVIII, o YSP tem uma área superior a 202 hectares e seis galerias para exposições interiores, recebendo anualmente cerca de 500 mil visitantes.