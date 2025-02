O anúncio foi feito na Conferência das Autoridades Audiovisuais e Cinematográficas Ibero-Americanas (CAACI), a decorrer até terça-feira no âmbito do European Film Market, mostra de mercado paralela ao Festival Internacional de Cinema de Berlim, e foi divulgado pela Portugal Film Commission (PFC), em comunicado.

Guillermo Gómez Mata, citado pela PFC, disse que a presença de Portugal, país pela primeira vez em destaque no certame, simboliza o “início de uma colaboração permanente”.

O presidente do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA) de Portugal, ‘film commissioner’ e secretário executivo da CAACI, Luís Chaby Vaz, destacou, por seu lado, que o festival mexicano é uma oportunidade para “pôr em evidência a magnífica diversidade do cinema português”.

“A participação do convidado de honra é um dos mais significativos intercâmbios culturais do evento, assumindo-se como uma janela para a história da cinematografia nacional, assim como para as produções nacionais contemporâneas”, sublinha o comunicado da Portugal Film Commission.

O Festival Internacional de Cinema de Guadalajara, um dos principais da América Latina, constitui “uma das mais importantes montras para a valorização, difusão, promoção e distribuição do cinema mexicano e ibero-americano”, conclui o comunicado da PFC.

A programação da 40.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Guadalajara está ainda em preparação e será anunciada posteriormente. Em 2018, Portugal foi o país convidado de honra da Feira Internacional do Livro de Guadalajara.

A 75.ª edição da Berlinale – Festival Internacional de Cinema de Berlim, que abriu na passada quinta-feira, conta com o filme “Duas Vezes João Liberada”, da realizadora portuguesa Paula Tomás Marques, na nova secção competitiva “Perspetivas”.

Na secção “Fórum”, apresenta-se “La Memoria de las Mariposas”, da peruana Tatiana Fuentes Sadowski, um documentário com coprodução portuguesa da Oublaum Filmes, enquanto “Mirage: Eigenstate”, do artista indonésio Riar Rizaldi, também com coprodução portuguesa, foi selecionado para o “Fórum Expandido”.

Na competição oficial, em disputa pelo Urso de Ouro, estão, entre outros filmes, “What does that nature say to you”, de Hong Sang-soo, “Blue Moon”, de Richard Linklater, “Dreams”, de Michel Franco, “Kontinental’25”, de Radu Jude, “Girls on Wire”, de Vivian Qu, e “O último azul”, do brasileiro Gabriel Mascaro.

A série portuguesa de ficção “Espias”, produzida pela Ukbar Filmes, é uma das escolhidas para antevisão no ‘Berlinale Series Market’, paralelo ao festival, à semelhança das brasileiras “Reencarne”, de Bruno Safadi com o ator luso-guineense Welket Bungué, “Máscaras de oxigénio cairão automaticamente”, de Thiago Pimentel, e “Sutura”, de Fábio Montanari.

O Festival Internacional de Cinema de Berlim termina no próximo domingo, 23 de fevereiro.