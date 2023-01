O tempo que se gasta a ler o que está escrito na cartela do quadro é superior ao usado na contemplação do próprio quadro. Por alguma razão, o que realmente interessa à maioria dos visitantes é saber por quem e quando a pintura foi pintada, muito mais do que a pintura em si, e informar-se sobre as suas dimensões exatas, bem como outros pormenores da tela: materiais utilizados, museu de origem, ano de aquisição... O visitante comum quer saber tudo sobre o quadro que vai ver, mas depois não quer vê-lo, a verdade é essa.

Sim, o mundo é feito de vigilantes e vigiados, e todos somos alguma vez — muitas, regra geral — vigilantes e vigiados. Passei a vida a vigiar obras de arte para que ninguém as roubasse ou danificasse, e a vigiar os visitantes do museu para que não danificassem ou roubassem essas obras que me recomendavam que vigiasse. No entanto, também eu fui vigiado (e não só pelo pequeno senhor Kriegemann, que dava os seus passeiozinhos a todo o comprimento e largura do museu para controlar os colegas e, portanto, também a mim). Além do judeu Kriegemann — a quem, pela vigilância apertada a que me submeteu durante anos, não posso deixar de me referir nestas páginas —, fui vigiado pela minha mulher, que todos os dias abre a mala para verificar se não me esqueci do farnel; e que também me vigia todas as noites, quando durmo, para se certificar de que ainda não morri.

2.

Durante os seus últimos anos de vida, o defunto marido de Gabriele, o chamado vigilante Münter, disse todos os dias à sua mulher — agora a minha — que estava prestes a morrer. Não era de estranhar, pois desde a reforma que o tal Münter tinha passado longos meses internado num hospital. Era um milagre (isto dizia ele, ou isto dizia ela que ele dizia) que ainda continuasse vivo, vigiado dia e noite por um grupo de enfermeiras. Perante estes avisos contínuos sobre a iminência da sua morte — fruto do pânico de Paul Münter de que esse momento ocorresse sem ele estar consciente e, por conseguinte, pouco preparado para essa passagem —, não surpreende que Gabriele pensasse que Paul poderia mesmo morrer no momento mais inoportuno. Por esta razão, a minha Gabriele ficou com o costume de se aproximar todas as noites do seu Paul, quando pensava que ele estava a dormir, para verificar se ele ainda não tinha expirado.