Excerto de "O Espião de um Bilião de Dólares"

Prólogo

O espião desaparecera.

Era o agente mais bem-sucedido e precioso que os Estados Unidos haviam mantido na União Soviética nas últimas duas décadas. Os seus documentos e desenhos tinham revelado os segredos do radar soviético e planos confidenciais da investigação de sistemas de armamento para a década seguinte. Correra enormes riscos para retirar furtivamente placas de circuitos e planos do seu laboratório militar, entregando-os à CIA. A sua espionagem colocou os Estados Unidos em posição de dominar os céus no combate aéreo e confirmou a vulnerabilidade das defesas aéreas soviéticas – os mísseis de cruzeiro e bombardeiros norte-americanos podiam voar sem serem detetados pelos radares.

Em finais do outono e inícios do inverno de 1982, a CIA perdeu o contacto com ele. Não compareceu a cinco encontros agendados. Passaram-se meses. Em outubro, uma tentativa de encontro fracassou devido à intensa vigilância do KGB na rua. Nem os agentes de «dissimulação profunda» da CIA no posto de Moscovo, invisíveis para o KGB, conseguiam chegar ao espião. No dia 24 de novembro, um agente de dissimulação profunda, ligeiramente disfarçado, conseguiu ligar para o apartamento do espião a partir de um telefone público, mas a chamada foi atendida por outra pessoa. O agente desligou.

Na noite de 7 de dezembro, a data do encontro seguinte, o futuro da operação foi colocado nas mãos de Bill Plunkert. Após um período em que fora aviador da marinha, Plunkert alistara-se na CIA e treinara como agente de operações clandestinas. Tinha entre trinta e quarenta anos, media quase um metro e noventa e chegara ao posto de Moscovo no verão para realizar uma comissão em que seria o responsável por esse espião. Estudou os ficheiros, analisou mapas e fotografias, leu telegramas e falou com os case officers (agentes responsáveis pelo recrutamento e pela gestão de espiões). Sentiu que conhecia o homem, apesar de nunca ter estado frente a frente com ele. A sua missão era esquivar-se do KGB e estabelecer contacto.