Porque é que foi preciso sair logo a correr? Porque é que a Jo não consegue apreciar o momento?

A Bea não faria isso, pensa, irritada. Bea, tal como Hana, ter-se-ia demorado, apreciado os pequenos pormenores – as peças de arte abstrata nas paredes, feitas com pedaços de madeira descorada pelo mar, os conjuntos surreais de catos.

Hana tentara ficar, arranjar uma desculpa, mas as suas súplicas foram ignoradas. Era aí que Bea teria sido útil. É uma das poucas pessoas que consegue pôr Jo no seu lugar.

– Eh, vocês as três. Menos conversa. Temos de acelerar se querem regressar a tempo do almoço – diz Seth.

Ele e Caleb estão mais à frente, também num caiaque duplo. Os dois homens são um par improvável – as costas largas e bronzeadas de Seth em contraste com a estrutura esguia de Caleb, protegido por uma camisola de licra solar de um azul brilhante. Parece que é Seth que está a fazer a maior parte do trabalho – as remadas de Caleb são desastradas, o remo roça apenas a superfície da água em vez de mergulhar.

A ilha faz uma curva em direção à encosta das villas e a água adquire um tonalidade de um azul mais escuro e profundo, com algas esguias a erguerem-se do leito do mar como cordas esticadas. Hana estremece ao sentir a resistência quando as algas se enrolam nos remos.

Depois de passarem pelas últimas casas, a paisagem suave dá lugar a algo mais selvagem: as enormes muralhas de árvores que vislumbrara à chegada. Pinheiros misturam-se com coníferas, carvalhos, arbustos espinhosos. Alguns metros mais à frente, as falésias formam uma reentrância brusca, uma pequena enseada. Está deserta, não se veem pessoas nem barcos.

Jo conduz o pequeno grupo para mais perto da costa. Levanta o remo e aponta.

– Tenho quase a certeza de que é aqui. Reconheço a entrada das fotografias. Depois de estarmos no interior, dá a volta.

Hana olha, inquieta, para a pequena boca nas rochas de calcário, que mal parece ter largura para deixar passar o caiaque.