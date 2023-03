"O pequeno robot de madeira e a princesa de lenha" é a estreia de Tom Gauld na literatura para os mais novos, num registo visual entre o livro ilustrado e a banda desenhada, e é descrito como "um conto de fadas moderno" sobre dois irmãos.

Na história, há um rei e uma rainha que desejavam muito ter filhos, tendo pedido ajuda a uma inventora do reino e a uma bruxa que vivia na floresta. A inventora criou "um maravilhoso robot de madeira, pequeno e intrincado" e a bruxa transformou um pequeno trono de madeira numa "princesinha de lenha perfeita".

Apresentados os protagonistas, nas páginas seguintes Tom Gauld acrescenta à narrativa outras personagens e peripécias, numa aventura que põe à prova os laços familiares entre os dois irmãos, longe de casa, por causa de um detalhe da vida da princesa.

créditos: Fábula

Quando foi anunciada a publicação de "O pequeno robot de madeira e a princesa de lenha", em 2020, Tom Gauld explicou que neste livro ecoam várias histórias e contos tradicionais, como "Hansel & Gretel" ou "A bela adormecida", e que, no processo criativo, a narrativa foi sendo aprimorada com a ajuda das filhas.

O livro inspira-se em "três tipos de livros: Aqueles de que eu gostava em criança, aqueles de que as minhas filhas gostam e aqueles que me agradam agora em adulto. Eu queria que o livro tivesse uma sensação de originalidade, mas ao mesmo tempo que funcionasse como uma história clássica para adormecer", afirmou, citado pela publicação The Bookseller.

"O pequeno robot de madeira e a princesa de lenha", que chega agora a Portugal, está já publicado em várias línguas, nomeadamente francês, italiano, espanhol, checo, alemão, coreano e japonês.

Tom Gauld, 46 anos, é autor de banda desenhada e cartoonista, cujo trabalho pode ser lido no The Guardian, The New Yorker e New Scientist, e soma mais de duas dezenas de livros publicados desde 2001, os primeiros dos quais com a autora Simone Lia.

Entre novelas gráficas e coletâneas de tiras de banda desenhada, destacam-se as BD "Goliath" (2012) e "Mooncop" (2016), e os álbuns "Baking with Kafka" (2016) e "Revenge of the librarians" (2022), ambos com tiras sobre arte e literatura publicadas no jornal britânico The Guardian.