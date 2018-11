“A galinha de cabidela, por exemplo, é o nosso frango ao molho pardo”, explicou o mentor da Plataforma Fartura e organizador da iniciativa, Rodrigo Ferraz, exemplificando como a cultura gastronómica portuguesa atravessou o Oceano Atlântico e originou iguarias brasileiras.

Esta é a segunda edição portuguesa do Festival Fartura – Comidas do Brasil e Portugal e resulta de um roteiro por todo o país, através do qual a equipa de Rodrigo Ferraz procurou recolher os elementos gastronómicos mais característicos de cada região, à semelhança do que fez nos últimos dez anos no Brasil.

Na base do projeto está a valorização da cadeia produtiva, que representa no Brasil mais de 20% do Produto Interno Bruto (PIB), diz o diretor-geral da Plataforma.

“Fizemos uma grande viagem pesquisando o valor económico dessa cadeia. Percorremos os estados todos”, adiantou Rodrigo Ferraz, destacando também o valor do património cultural.