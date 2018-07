O projeto "Summer Clash", que junta no palco do Summer Fest, na sexta-feira, vários 'rappers' portugueses e brasileiros, reflete-se numa “conexão e um intercâmbio entre as culturas”, disse o 'rapper' Kamau à agência Lusa.

“Summer Clash” é um concerto desenvolvido em exclusivo para o festival de verão Sumol Summer Fest, na Ericeira, e é uma das principais atrações desta edição, à semelhança do projeto “A História do Hip-hop Tuga” em 2017. Em palco vão estar presentes, durante hora e meia, os `rappers´ portugueses Gson, Papillon, Holy Hood e Sir Scratch e os brasileiros Rincon Sapiência, Rashid, Drik Barbosa e Kamau. A atuação vai ainda contar com a presença dos DJ Big e Nyack, de Portugal e do Brasil respetivamente. O concerto que, para além de ser uma batalha entre os dois conjuntos, torna-se ainda numa forma de “mostrar o rap nacional do Brasil”, em Portugal, afirma Drik Barbosa que se estreia, pela primeira vez, fora do seu país. Uma ideia comum aos `rappers´ brasileiros Drik Barbosa e Kamau é que embora sejam apresentadas canções do repertório de cada artista, estas apresentações vão ser feitas em conjunto com os seus colegas. Existem várias diferenças entre o rap português e brasileiro, visto que, segundo Kamau, “cada um coloca sua própria vivência entre a rua, o bairro e a criação na música. “São outras influências musicais, outros problemas sociais”, afirmou, num ensaio para a imprensa. Apesar destas diferenças, Sir Scratch afirma que a língua é algo que une os dois países e que “o hip-hop português bebe muito do hip-hop brasileiro”. “Este espetáculo é para todas as idades, quer a nível artístico, quer de público, mesmo apesar de ser um festival mais direcionado para a faixa etária mais jovem, dá para abranger aos graúdos”, diz Sir Scratch, apoiado por Papillon que, quando questionado acerca do mesmo assunto, respondeu que o hip-hop é um estilo de música que já se encontra globalizado, abrangendo assim as várias idades. Todos os artistas presentes consideraram que o hip-hop é um estilo que abrange os outros e Scratch deu o seu próprio exemplo, dizendo que o brasileiro Gabriel o Pensador influenciou muito a sua música. De acordo com Papillon, o hip-hop e os ‘rappers’ portugueses sempre estiveram “presos aos moldes tradicionais do hip-hop”, sendo que, agora, querem mostrar nos seus projetos um pouco da nova vaga. O Summer Fest, na Ericeira, que antes de 2015 era conhecido pela sua vertente de reggae tornou-se, de forma gradual, um festival no qual predomina essencialmente o rap. Além do “Summer Clash” estão confirmados para sexta-feira e sábado artistas como French Montana, Wet Bed Gang, April Ivy, Vic Mensa, Joey Bada$$, Piruka e The Jillionaire.