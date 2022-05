Vendida num leilão da Christie’s, em Nova Iorque, a um comprador desconhecido, a icónica peça do artista norte-americano tinha uma estimativa inicial de 200 milhões de dólares e ultrapassou o anterior recorde do século XX, detido por Pablo Picasso (1881-1973), com a obra “Les Femmes d’Alger (versão 0)”, que chegou a 179,4 milhões de dólares (169,7 milhões de euros), em 2015.

O recorde absoluto, para lá do século XX, em leilão permanece com “Salvator Mundi”, atribuído, com alguma disputa, a Leonardo da Vinci, vendido por 450,3 milhões de dólares (426 milhões de euros), em 2017.

O responsável da leiloeira para a arte dos séculos XX e XXI, Alex Rotter, disse, citado em comunicado, que a venda, que tornou Warhol no artista norte-americano mais caro de sempre, “é um testamento à força, energia e entusiasmo generalizado do mercado da arte hoje”.

“Esta venda demonstra o poder de Andy Warhol bem como o legado que continua a deixar no mundo artístico, na cultura popular e na sociedade”, acrescentou.

O leilão da coleção de Thomas e Doris Ammann incluiu 36 lotes e alcançou um valor total de 317,8 milhões de dólares (300,8 milhões de euros), prosseguindo no dia 13, com as receitas a reverterem na íntegra para serviços médicos e educativos para crianças.

Para além de Warhol, também foram atingidos valores recorde para os artistas Mike Bidlo, Ross Bleckner, Francesco Clemente, Ann Craven, Martin Disler e Mary Heilmann.

A serigrafia de Warhol, com um metro, apresenta a atriz norte-americana Marilyn Monroe com o rosto pintado de cor-de-rosa, cabelo amarelo, lábios rubi, e sombra azul nos olhos.

Andy Warhol, considerado o pai da ´pop art´, produziu quatro obras depois da morte da atriz, em 1962, que ficaram conhecidas como as "Shot Marilyns", todas do mesmo tamanho, e com fundos de cores diferentes.

"Esta é a pintura mais significativa do século XX a ser leiloada numa geração. Marilyn de Andy Warhol é o auge absoluto do pop americano e a promessa do sonho americano, que reúne otimismo, fragilidade, celebridade e iconografia ao mesmo tempo", disse Rotter, aquando do anúncio do leilão.

Em 1998, a leiloeira Sotheby's vendeu a obra com Marilyn sobre fundo laranja por 17 milhões de dólares (15,4 milhões de euros).