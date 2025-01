A Pergaminho, editora que publica o autor em Portugal, "preparou uma campanha especial para a aquisição dos livros do autor", com vista ao evento em Lisboa.

Assim, "na compra de qualquer título de Robin Sharma, publicado pela Pergaminho, em livrarias online aderentes, os leitores receberão um voucher de 10% de desconto para a compra de bilhetes para o evento. A campanha estará disponível a partir de hoje, dia 20 de janeiro, em Fnac.pt, e do dia 27 de janeiro, em Bertrand.pt. Termina no dia 23 de fevereiro".

"Robin Sharma, um dos especialistas de maior renome no campo da liderança e do desenvolvimento pessoal, tem inspirado milhões de pessoas em todo o mundo sobre como alcançar o máximo potencial, liderar com impacto e viver uma vida significativa", refere ainda a editora.

É ainda adiantado que "os participantes no evento irão fazer parte de uma sessão imersiva de duas horas com Robin Sharma, onde terão oportunidade de aprender sobre temáticas relacionadas com a liderança, a importância da disciplina, a gestão de tempo e o desenvolvimento pessoal".

Os bilhetes já estão à venda na plataforma Blueticket e nos locais habituais. Os preços variam entre os 42,95 € e os 128,86€.