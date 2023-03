O humorista, realizador e ator Carlos Coutinho Vilhena tem um novo projeto. Chama-se "Síndrome de Lisboa", uma peça de teatro escrita por si e por Pedro Durão, contando no elenco com a atriz Catarina Rebelo.

A peça, que segundo o comunicado enviado à imprensa, é "inspirada por alguns acontecimentos da vida pessoal do autor", conta com a encenação de João André, ator e encenador com quem Carlos Coutinho Vilhena trabalhou na série documental “O Resto da tua vida”.

"Sem solução para as constantes ameaças autodestrutivas de um amigo, Carlos é aconselhado a fazer terapia contra a sua vontade. Torna-se assim no último paciente de uma terapeuta que pretende deixar de o ser" lê-se na nota de imprensa.

Propondo explorar temas como "a consciência, a culpa e a forma como cada um se vê entre si", a peça faz a promessa de "agitar águas e provocar reações na plateia" ao misturar a abordagem humorística do autor com "temas sérios ao longo dos 75 minutos propostos".

Carlos Coutinho Vilhena foi responsável por vários projetos nos últimos anos como as séries “Clube da Felicidade”, “O Resto da Tua Vida”, “Bom vivant”, além do espetáculo "Meta" e do podcast “Conversas de Miguel”, co-criado com Pedro Teixeira da Mota e que esgotou datas no Campo Pequeno, em Lisboa, e na Super Bock Arena, no Porto.

"Síndrome de Lisboa" tem datas marcadas para maio, com dois espetáculos em Lisboa e dois no Porto, além de passar por Coimbra, Águeda, Torres Novas e Guimarães.

Os bilhetes serão disponibilizados em todos os pontos de venda oficiais, tanto físicos como online, no próximo domingo, 12 de março, partir das 18h00.