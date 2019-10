Desfrutar de uma refeição na companhia de um peludo ou de um patudo é uma tendência. Mas um novo café "panda" em Chengdu, no sudoeste da China — região conhecida internacionalmente como a 'casa' do panda gigante — está a causar alguma polémica.

De acordo com o Chengdu Economic Daily, citado pela BBC e pelo The Guardian, o recém aberto café parece à primeira vista o lar de seis filhotes de panda gigante. Mas o latido dos animais desmascara-os. Isto porque os bichos são, na verdade, da raça de cães Chow Chow e foram tingidos para se parecerem com o animal nacional da China.

Um vídeo dos animais "cães-panda" tem atraído clientela, mas também algumas críticas e preocupação quanto ao bem-estar dos animais. Nas imagens, o dono do café diz que também oferece um serviço de tingimento por 1.500 yuanes (cerca de 190 euros) para os clientes que desejem dar aos seus animais de estimação um look semelhante.

Se uns estão deliciados pela atração, outros questionam se pintar os animais não pode danificar o seu pelo ou pele. Há ainda quem sugira pintar a preto e branco os donos dos cães.

Destaca a BBC que tingir animais é uma moda que tem ganhado seguidores na China desde 2010. Primeiro para competições, depois como prática doméstica. Entre ideia "fofa" ou "louca", as reações não são consensuais.