“Shogun” é uma série de Rachel Kondo e Justin Marks, a partir de um romance de 1975 do escritor James Clavell, com a primeira temporada a estrear-se em fevereiro deste ano, com produção da FX e distribuição pela plataforma Disney+.

A série, na qual se desenrola uma luta feudal pelo poder no Japão, com uma trama de intriga, estratégia e diplomacia, num território onde também estavam os portugueses, soma 25 nomeações.

A produção está indicada, por exemplo, para melhor série dramática, melhor elenco, melhor realização, direção de fotografia ou guarda-roupa. Nas categorias de representação, destaque para as nomeações de Hiroyuki Sanada e Anna Sawai. “Shogun” teve uma breve participação do ator português Joaquim de Almeida.

Com 23 nomeações, batendo um recorde na área das séries de comédia, surge “The Bear”, uma história de família ambientada no universo frenético da restauração e que já tinha sido premiada na edição anterior dos Emmy.

A terceira temporada da série, protagonizada por Jeremy Allen White, Ebon Moss-Bachrach e Ayo Edebiri, estreou-se esta semana em Portugal no ‘streaming’ pela Disney+.

Para o Emmy de melhor série de drama estão nomeadas “The Crown”, “Fallout”, “The Gilded Age”, “The Morning Show”, “Mr. & Mrs. Smith”, “Shogun”, “Slow Horses” e “3 Body Problem — O Problema dos 3 Corpos”.

Para melhor série de comédia estão indicadas “Abbott Elementary”, “The Bear”, “Curb Your Enthusiasm — Calma, Larry”, “Hacks”, “Only Murders in the Building — Homicídios ao domicílio”, “Palm Royale”, “Reservation Dogs” e “What we do in the shadows.”

A cerimónia da 76ª. edição dos Emmy está marcada para 15 de setembro em Los Angeles, Califórnia.