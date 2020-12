O filme “Soul, uma Aventura com Alma”, da Disney Pixar, chega aos cinemas em todo o mundo no dia de Natal e as crianças internadas em hospitais portugueses poderão assistir ao filme a partir dos seus quartos, através de uma plataforma digital própria.

A iniciativa é fruto de uma colaboração entre a The Walt Disney Company e do Grupo Italfarmaco.

Os filmes de Natal são um clássico e, graças a esta iniciativa Responsabilidade Social Corporativa, mais de 500 crianças, em mais de 50 hospitais portugueses, não vão ser obrigadas a esperar para ver “Soul, uma Aventura com Alma”.

“Soul" conta a história de um professor de música, Joe Gardner, apaixonado pelo que faz e que se depara com a oportunidade única de concretizar um dos seus maiores sonhos: pertencer a um dos melhores clubes de jazz de Nova Iorque.

Mas, como é obvio, nem sempre tudo corre como idealizado. Uma pequena distração leva o caricato professor das maravilhosas ruas nova iorquinas para uma distinta realidade, o The Great Before [O Grande Antes]. Esta fantástica dimensão é o lugar onde todas as almas recém-nascidas formam as suas personalidades, adquirindo diferentes interesses e características antes de serem colocadas na terra.

Desejando a todo o custo regressar à sua vida normal, Joe junta-se a uma destas novas almas para voltar ao mundo humano, a 22. Na aventura de recuperar a sua vida e de mostrar à ingénua 22 as maravilhosas possibilidades infinitas que a vida oferece, o professor de música descobre também a resposta a muitas das questões mais importantes da nossa existência.

O novo filme da Pixar é a primeira longa-metragem do estúdio de animação que se centra num protagonista negro, interpretado pelo ator Jamie Foxx.

Tina Fey, Angela Bassett e Phylicia Rashad dão voz às outras personagens principais, sendo que o filme tem também a participação da atriz brasileira Alice Braga.

"Penso que a nossa cultura é incrível. E muita gente, particularmente em Hollywood, diz que para apelarmos a uma audiência mais vasta temos de nos afastar dela", disse o correalizador Kemp Powers, numa conversa com jornalistas em Los Angeles, sobre a identidade afro-americana retratada no filme.

"Senti que esta era uma oportunidade maravilhosa de fazer algo de que a minha família tivesse orgulho e em simultâneo fosse algo que toda a gente pode apreciar, mostrando como a experiência afro-americana e a nossa humanidade são tão universais como as de quaisquer outros", acrescentou o correalizador.

A atriz e cantora Angela Bassett, que dá voz à estrela Dorothea Williams, frisou a importância da representação de diversidade no formato animado, algo que tem sido raro até agora.

"Isto tem muito significado", afirmou. "É excelente começarmos cedo com a ideia de que a humanidade é vasta e diversa".

A produtora Dana Murray explicou que a Pixar trabalhou com uma equipa de consultores, como a antropóloga Johnetta Cole e o músico Questlove, para garantir a autenticidade dos personagens e da cultura representada.

"O filme leva as pessoas a refletirem nestes tópicos, e uma coisa interessante que faz é levar-nos para lá da ideia de encontrarmos aquilo que nos apaixona na vida", disse Tina Fey, que dá corpo a 22. "Também abre a ideia de que uma paixão assolapada pode consumir a nossa vida. Isso significa que estar presente é tão importante como conquistar o que queremos".

O produtor executivo Pete Docter, que escreveu o argumento com Kemp Powers e Mike Jones, explicou que uma das intenções do filme é fazer refletir no valor intrínseco de cada um.

"Muitos de nós crescemos com a ideia de que temos de conquistar a nossa dignidade", afirmou. "Um dos objetivos do filme é dizer que só por estarmos vivos, somos valorizados. Já somos o suficiente. Todos nós merecemos aproveitar o que a vida tem para oferecer".

Esta ideia subjacente tornou-se mais importante por causa da pandemia de covid-19, que modificou os planos de distribuição da Disney Pixar mas também deu novo contexto aos temas existenciais retratados.

"É um momento tão incrivelmente estranho pelo que estamos a passar", disse Jamie Foxx. "Tem mesmo de acontecer algo bom, e penso que isto é algo ótimo. Penso que, quando as pessoas virem, será incrível".

Tina Fey também abordou o tema: "Todos estamos a avaliar o que significa ter tido um bom ano" em 2020 e a repensar o que é ter sucesso. "Agora, significa muitas vezes encontrar pequenas alegrias e estar presente com as pessoas que amamos", disse a atriz.

Apesar de ter a estética de animação característica da Pixar, "Soul" introduz códigos visuais que não são habituais no estúdio, em particular com os conselheiros Jerry do "Grande Antes", que são linhas a duas dimensões.

De acordo com Pete Docter, a inspiração para eles e para os cenários fantásticos de onde as almas proveem foi retirada de Exposições Mundiais dos anos 40 a 60, com muitas formas abstratas.

"Isto parece que foi o destino", disse Kemp Powers. "O filme devia ter saído em junho. Agora parece o filme perfeito para as festas, aquilo que queremos ver no dia de Natal depois de um ano muito difícil".

"Soul", disse Phylicia Rashad, não mudou a sua perspetiva sobre a vida, mas reafirmou-a. "Sempre quis que os meus filhos entendessem que a vida é um contínuo, que não começa aqui e acaba ali", afirmou a atriz. "Entender isso é incorporar uma espécie de ausência de medo e também de aceitação".

"Soul" estreia no serviço de ‘streaming' Disney+ a 25 de dezembro.