Dara Ó Briain, uma das caras mais conhecidas da televisão inglesa, enquanto apresentador do êxito da BBC “Mock of The Week”, vai estrear-se em Portugal em junho, com Lisboa a ser ponto de paragem da tour do novo stand-up do comediante irlandês, “So... Where Were We?”.

O novo espetáculo de Ó Briain surge depois de “Voice of Reason”, que Dara apresentou mais de 200 vezes, e passou literalmente de Moscovo a Nova Iorque.

Em 2020, o comediante sentiu que precisava de uma pausa, e "esta é a oportunidade para pedir desculpa e dizer que nunca mais voltará a sentir nada do género", diz a Setlist, promotora do evento, em comunicado.

"Ó Briain nunca mais vai parar de aturar, até porque claramente foi ele que começou isto tudo. Ah, e pelo caminho comeu um morcego. Mas neste novo espetáculo não vai falar disso, porque, Jesus, quem é que ainda quer ouvir falar sobre uma pandemia? Pelo contrário, Dara vai trazer-nos a habitual mistura de storytelling, one- liners, chalaça com a plateia e atrapalhanços com as palavras, porque fala demasiado rápido e também porque está demasiado entusiasmado por voltar a ver uma plateia", pode ler-se.

O comediante Irlandês pisará o palco do Tivoli BBVA a nove de junho e os bilhetes ficam disponíveis na sexta-feira na Ticketline e locais habituais. O preço dos ingressos vai variar entre os 18 e os 35 euros.