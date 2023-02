Ouça aqui as duas partes do episódio do podcast Lisboa e os Lisboetas com Manuela e Nuno Júdice:

O casal Manuela e Nuno Júdice são os convidados desta semana do podcast Lisboa e os Lisboetas. A antiga vereadora da Câmara Municipal de Lisboa e o poeta e professor conversam com José Sá Fernandes sobre alguns locais emblemáticos da cidade, o número errado do Papa português, a origem do nome "Arco do Cego" e muitas outras histórias numa conversa dividida em duas partes e que começa na Cidade Universitária e vai até ao Intendente.

Pode ouvir e subscrever o podcast no Spotify, Apple Podcasts ou em qualquer outra plataforma de podcasts.