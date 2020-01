Tamara Alves começou o percurso artístico em “galeria, a usar signos de rua — ‘graffiti’ ou texturas da parede — nos trabalhos académicos”. A determinada altura começou a pintar na rua, onde a mensagem “tem de ser um bocado mais direta, mais forte”.

“Então tinha necessidade de fazer aqueles gritos, os animais, as mulheres nuas, as personagens fortes, gritantes, para criar um impacto mais direto, rápido, quebrar rotina, sempre a falar de sensações fortes, amor”, disse sobre os murais como os que podem ser vistos no Cais do Sodré ou no Panorâmico de Monsanto, em Lisboa.

Ao contrário da rua, “onde é tudo muito rápido”, numa galeria “há mais tempo para contemplar a peça”, e estas “podem ter uma história diferente, mais profunda, mais calma”.

A história que Tamara Alves conta em “When the rest of the world has gone to sleep” começa “pela noite, até de madrugada – daí a escuridão – mas de uma forma calma, boa, silenciosa”, isto porque a artista trabalha “muito de noite” e essa altura passa-lhe tranquilidade.

“A rua, a confusão, o barulho, quando chegava ao atelier tinha necessidade de respirar ou de fazer uma pausa, e sinto que a história que conto nesta exposição acaba por ser um pouco isso: é aquela fuga, a pausa, e quem sou eu na tela, além de ser eu na parede”, disse à Lusa, numa visita à mostra.

Foi já depois de decidir que rumo tomar na criação dos novos trabalhos que se lembrou de que o primeiro mural que pintou “foi um carro na neblina da noite”.

Além dos carros, em “When the rest of the world has gone to sleep” também estão lobos e rostos, com a mesma estética dos que já pintou em murais em Portugal e no estrangeiro, mas também, ainda que talvez de forma menos evidente, as inspirações da poesia da ‘Beat Generation’ — “eles falam muito da cidade, do carro” — ou do filme “Crash”, de David Cronenberg.