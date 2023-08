O recorde foi assinalado pela própria plataforma de streaming numa publicação na rede social X (antigo Twitter).

“Comportamento de rainha”, pode ler-se na publicação do Spotify.

Acrescentam ainda: "A 29 de agosto, a Taylor Swift tornou-se a primeira artista feminina na história do Spotify a atingir 100 milhões de ouvintes mensais".

Recorde-se que a artista de 33 anos está neste momento a gravar novamente, na versão "Taylor's Version" ('Versão da Taylor', em português) de alguns dos seus primeiros álbuns, o que também tem ajudado a contribuir para um maior mediatismo da cantora. O último a ser lançado, já este ano, foi o álbum 'Speak Now (Taylor's Version)', inicialmente gravado em 2010 e o terceiro álbum da cantora.

Em abril de 2021, a cantora lançou “Fearless (Taylor’s Version)”, a regravação do seu segundo álbum, cuja versão original a fez conquistar o primeiro Grammy de “Melhor Álbum do Ano”. Depois disso, em novembro do mesmo ano lançou “Red (Taylor’s Version)”, a regravação do seu quarto álbum.