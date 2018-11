A banda The Black Mamba vai protagonizar na quinta-feira a primeira "Live Session at the Embassy", um concerto na embaixada de Portugal em Londres no âmbito de um projeto para internacionalizar artistas portugueses no Reino Unido.

O concerto realiza-se no salão do edifício da residência do embaixador, Manuel Lobo Antunes, uma sala decorada com mobília e quadros antigos e cenário regular de eventos protocolares.

"É um edifício belíssimo, com um salão majestoso que proporciona o ambiente intimista em que pretendemos envolver os músicos e convidados", disse à agência Lusa o promotor, Francisco Portal.

A iniciativa é da Deleted Scene, uma agência de artistas cofundada pelo português e sediada em Cambridge, que assim encontra uma forma de apresentar os músicos nacionais a programadores de salas ou de festivais britânicos.

O concerto na embaixada, que tem o apoio do Instituto Camões, permite reduzir custos da viagem e os recursos necessários para apresentar os artistas em outras salas britânicas, nomeadamente com equipamento e alojamento.

Portal explica que "o processo de iniciação à internacionalização passa sempre pelo investimento de produtores, das agências que representam os artistas e dos próprios artistas", mas esta primeira experiência já teve resultados.

No âmbito da viagem que vão fazer ao Reino Unido, os The Black Mamba vão atuar no Festival Internacional de Jazz de Cambridge, na quarta-feira, e depois seguem para a Holanda, onde têm agendados três concertos.

O grupo irá apresentar "The Mamba King", o terceiro disco, editado em 19 de outubro, e tentar exportar para o estrangeiro o sucesso obtido em Portugal, onde lotaram os Coliseus de Lisboa e do Porto no início deste ano.

"Esta é a prova que demonstra que o modelo funciona. Temos ambições de alargar este projeto para outros países", adiantou Portal, que já tem experiência em produzir artistas e eventos portugueses no Reino Unido.

Além de ter trazido os The Black Mamba anteriormente, também já apresentou Miguel Araújo, Best Youth, bem como os grupos brasileiros Bamba Social e Natiruts, e produziu as duas edições de 2017 e 2018 do Festival Iminente em Londres.