Sobre o universo em português, percorrido nesta aventura pela Turma da Mônica, reconheceu que é “um mundo a ser descoberto”.

“É importante que todos nós, que falamos a mesma língua, nos conheçamos mais. É preciso o brasileiro conhecer essa dimensão externa e acho que a Turma da Mônica é um grande passo para as crianças saberem que esse universo fora delas existe, que é o universo da língua portuguesa que é tão familiar”, afirmou.

Por seu lado, o diretor-executivo do IILP, o investigador e linguista Icanha Itunga, só lamentou que a exposição dure apenas dois meses.

“É uma mostra da nossa diversidade cultural, apesar da nossa unidade linguística”, adiantou aos jornalistas.

Icanha Itunga classifica a exposição de “muito didática, que fala dos países da CPLP, das suas principais características”.

Sobre a descoberta que a exposição proporciona, o diretor-executivo do IILP não tem dúvida de que, através desta viagem da Turma da Mônica, o público, crianças e não só, pode ficar a conhecer os nove países representados.

“Quero que [as crianças] descubram. É para atingir as crianças. Numa linguagem simples, resumida, as crianças poderão em pouco tempo ver e sentir o que são os países membros da CPLP”.

Maurício Barbosa, autor da Turma da Mônica, explica que, “desta vez, a viagem é a todos os países que falam o português”.

“E como essa língua que é comum a tantos povos é bonita! Mais do que isso: quantas diferenças ela pode apresentar em cada uma dessas localidades, esse aspeto é de uma riqueza inestimável”, lê-se na introdução da mostra.

O embaixador do Brasil em Cabo Verde, José Carlos Leitão, também deixou um registo, sublinhando um dos pilares da iniciativa: “A valorização do caráter pluricêntrico da língua portuguesa. Ainda que o Brasil corresponda a 80% dos lusófonos do mundo, todas as variantes do português são igualmente legítimas e contribuem, com suas diferenças para o enriquecimento da língua portuguesa”.