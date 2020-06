As restrições aplicadas pelos países um pouco por todo o mundo devido à pandemia de covid-19, obrigaram ao cancelamento da edição de 2020 deste festival na Bélgica, que anualmente atrai perto de 400 mil espectadores.

Agora, a organização anunciou a realização do festival em formato interativo a 3D, que combina avançadas tecnologias em jogos, design 3D, vídeo e efeitos especiais, num evento que “será uma estreia em festivais de música a nível mundial”.

“A organização criou um mundo virtual que vai permitir aos seus visitantes desfrutar de um festival digital durante 10 horas diárias, em dois dias do final de julho. O evento colocará ao dispor do seu público a melhor tecnologia para que este possa desfrutar de uma experiência visual e musical inesquecível”, afirmam os organizadores em comunicado.

Os espetáculos vão ser distribuídos por oito palcos e contam com as atuações de vários “artistas de música e de dança de renome internacional” de techno, hardstyle, house, trance e música de dança eletrónica, mas o cartaz, que ainda está a ser fechado, só será divulgado no dia 15 de junho.

Durante dois dias, os visitantes – que terão de comprar bilhete para entrar no festival – vão poder usufruir de concertos, 'performances', 'webinars' e outras atividades, durante o dia e a noite, descobrir o tema deste ano, "The Reflection of Love", e ser guiados por um mapa a três dimensões que apresenta, desta forma, os seus vários palcos.

Além da música, serão disponibilizadas outras atividades interativas, como jogos, 'webinars' e oficinas, relacionadas com comida, ‘lifesyle’, moda, e com o conceito “Love Tomorrowland”.

Algumas destas experiências estão disponíveis ao longo das 10 horas em cada um dos dias anunciados, mas outras, apenas em momentos específicos, de acordo com os horário diários.

Após o festival, haverá conteúdos disponíveis durante mais sete dias na plataforma Tomorrowland.