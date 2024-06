A inauguração acontece na próxima quinta-feira, dia 20 de junho, a partir das 18h00 e o trabalho de Catrano explora a relação entre a arquitetura industrial e as suas peças escultóricas, algumas das quais produzidas a partir de objetos industrializados, criando dinâmicas e perceções renovadas do espaço e dos objetos.

Em comunicado a universidade explica que se trata de uma instalação que contempla várias obras em diferentes suportes. A série de trabalhos “Untitled#” parte de sacos de supermercado banais, de grandes cadeias comerciais.

"Virados do avesso, os sacos revelam as suas estruturas fibrosas entrelaçadas. Desconstruídos através da remoção parcial das suas costuras, tornam-se a fonte de uma imagem negativa moldada como um relevo de resina acrílica. Combinadas e seladas através de um processo temporal de resina de várias camadas, aquelas tornam-se a presença dos sacos na sua ausência física. As partes dos sacos, retiradas após o molde, deixam ainda alguns vestígios. Assim, aborda-se o objeto e material industrial, globalmente padronizado, mas também os acabamentos de mão–de–obra barata. Junto ao corrimão, uma maquete representa a obra “Rising Reversed” e está em relação antitética com a convexidade da clarabóia, agora coberta com um vinílico rosado. Ao mesmo tempo, os dois espaços correspondem-se", referem.

Marco Fedele di Catrano é um artista visual interdisciplinar cujas diferentes práticas criativas visam fazer a ponte entre a arte e a sociedade. O seu trabalho nas áreas da instalação, escultura, fotografia e vídeo caracteriza-se por um manuseamento intuitivo de materiais, objetos e espaços. Entre outros locais, Catrano expôs na Joan Miró Foundation (Barcelona), CII Fabrika (Moscou), Ekaterina Cultural Foundation (Moscou), Haus fur Kunst Uri (Altdorf), la rada (Locarno), Kunstraum Walcheturm (Zurique) , Museo Maga (Gallarate), Museum Mestna Galerija (Lubiana), RAM radioartemobile (Roma), Gallery Mario Iannelli (Berlim), Kunstmuseum Thun (Thun), American Academy (Roma), WUK (Viena) e Multimedia Art Museum (Moscovo).