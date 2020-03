“Não tenhas medo, fica em casa que eu fico também, e vai correr bem, tu vais ver”, canta agora Boss AC na nova versão de "Tu És Mais Forte", um dos singles do disco "AC Para os Amigos".

Depois de ter estreado no #FestivalEuFicoEmCasa (recorde aqui) uma nova versão do sucesso “Tu És Mais Forte” com um forte apelo a que todos fiquemos em casa, agora é revelado o novo vídeo criado para esta versão, intitulada “Vai Correr Bem (Tu És Mais Forte)”.