Rita da Nova e Joana da Silva são as convidadas do próximo encontro do clube de leitura É Desta Que Leio Isto, a ocorrer no dia 24 de fevereiro, pelas 21h.

Com a estreia de “The Lost Daughter” nos cinemas portugueses, neste mês abordaremos a obra da italiana Elena Ferrante, já que este filme se trata de uma adaptação de Maggie Gyllenhaal do conto “A Filha Obscura” da escritora — história essa que se encontra no livro “Crónicas do Mal de Amor”, editado em Portugal pela Relógio d’Água.

Devoradoras de livros, Rita da Nova e Joana da Silva fizeram dessa paixão partilhada um ponto de partida para criar o podcast “Livra-te”, iniciado em outubro de 2021, onde fazem sugestões literárias, discutem amores e ódios narrativos e partilham as suas experiências enquanto leitoras. Além disso, têm também um grupo na plataforma Goodreads com mais de 1200 membros, somando-se aos mais de 400 seguidores no Discord.

Ambas com formação em comunicação, Rita da Nova é também uma autora publicada, tendo editado “Terapia de Casal” com o humorista e guionista Guilherme Fonseca, com quem partilha a vida e um podcast do mesmo nome.

Para se inscrever no encontro basta preencher o formulário que se encontra neste link. No dia do encontro receberá um e-mail com todas as instruções para se juntar à conversa.

Além disso, pode ficar a par de tudo o que acontece no clube de leitura através deste link.