De acordo com informação disponível no site oficial do festival, além de “Alva”, “O filme do Bruno Aleixo” e “Patrick”, integra ainda a competição Novos Diretores a coprodução portuguesa “Tragam-me a cabeça de Carmen M.”, da portuguesa Catarina Wallenstein e do brasileiro Felipe Bragança.

“Alva”, a primeira longa-metragem de ficção de Ico Costa, que teve estreia mundial no Festival Internacional de Cinema de Roterdão no início deste ano, “conta a história de Henrique, um homem que vive sozinho no interior de Portugal, que após ter-lhe sido retirada a custódia das filhas, certo dia sai em busca da psicóloga encarregada do processo para obter algum tipo de vingança”.

“A partir desse momento esconde-se na floresta por vários dias, tentando não mais que sobreviver”, segundo a produtora Terratreme.

“O filme do Bruno Aleixo” centra-se em Bruno Aleixo, personagem humorística criada por João Moreira e Pedro Santo que surgiu na internet em 2008.

O filme, de acordo com João Moreira em declarações à Lusa, aborda "vários episódios" da vida da personagem ficcional, ao mesmo tempo que procura ser uma "homenagem ao cinema", com referências à cultura pop da sétima arte.

“O filme do Bruno Aleixo” foi gravado entre Anadia (na Bairrada) e Coimbra, contando com a participação de atores como Gonçalo Waddington, José Raposo, Rogério Samora, Adriano Luz ou José Neto.