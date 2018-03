Satisfeita por poder fazer o papel de Lara Croft, Alicia Vikander lamenta que existam poucas heroínas no cinema. A atriz sueca falou à imprensa na antestreia do filme “Tomb Raider” no México.

Na pré-visualização do filme “Tomb Raider”, realizada na Cidade do México, Vikander disse que participar neste filme foi uma experiência “absolutamente fantástica”.

“Eu joguei videojogos (do Tomb Raider) quando era mais jovem e vi os outros filmes com Angelina Jolie e, para mim, significa muito fazer parte deste [universo]”, porque crescemos sem ter muitas heroínas em videojogos e no cinema”, disse a atriz, que reconhece ter sido sempre fã de filmes de ação.

No tapete vermelho, no qual apareceu com um simples vestido amarelo, Vikander explicou aos jornalistas como decorreu todo o processo de treino para fazer este filme de ação.

“Eu nunca tinha feito nada assim antes, trabalhei com profissionais incríveis durante alguns meses para fazer o melhor que pude”, disse a atriz, e lembrou que é comum que os atores tenham que aprender “novas habilidades” para representar num filme, nomeadamente tocar um instrumento ou falar um novo idioma.

A atriz também falou sobre o seu amor pelo México, especialmente pelas “pessoas maravilhosas”, as “belas” praias, que aproveitou para surfar, e a comida.

Na antestreia, Vikander teve tempo de fazer ‘selfies’ com os fãs, nomeadamente com um grande grupo de fãs vestidos como Lara Croft. A atriz sueca também assinou alguns ‘DVD’ de outras obras em que participou, como “The Danish Girl”, com o qual ganhou o Óscar de melhor atriz secundária, ou “Ex Machina”.