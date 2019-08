Foi há 50 anos. 15 de agosto, 1969. Uma quinta com 242 hectares, 70 km a sudoeste de Woodstock, Nova Iorque, enche-se de milhares e milhares de jovens hippies, encantados pelo slogan que definiu o evento que ali teve lugar: «três dias de paz e música». Nem sempre os slogans cumprem aquilo que prometem, mas o festival de Woodstock (o nome ficou, apesar da distância) fê-lo com mestria. Melhor: superou-o. Porque tudo poderia ter corrido mal, muito mal. “Apenas” 200 mil pessoas pagaram bilhete para entrar, mas outras tantas conseguiram-no fazer gratuitamente, após as grades que ladeavam o recinto terem sido cortadas por um coletivo anarquista nova-iorquino. As condições eram nulas. A chuva que se abatia sobre o local transformou aquela outrora pacata quinta num cenário dantesco e enlameado. A comia era escassa e muitos dormiram ao relento, com apenas uma manta como proteção.

Pouco importou. «Três dias de paz e música». Como em nenhum outro momento na história da música, da cultura pop ou sequer da humanidade, meio milhão de pessoas conseguiu juntar-se num sítio apenas para mostrar ao mundo que viver em comunidade é possível, para mostrar à América dos anos 60 que os hippies não eram um bicho papão, prontos a corromper a juventude e a moral cristãs. Meio milhão de pessoas: o número impressiona, sempre. Tudo pela música, e mais do que isso, por um ideal que a cada ano parece desvanecer-se cada vez mais.

Deixemos de lado as memórias e falemos desse motivo suprassumo: o rock n' roll, e não apenas o rock n' roll, também a folk e a música indiana e até o hino nacional norte-americano pela mão elétrica de um dos seus filhos mais resplandecentes, Jimi Hendrix. Deixemos de lado as ideologias e falemos do poder da música, das canções, das letras, dos riffs e do groove e da batida. Deixemos de lado as drogas, a lama, os engarrafamentos caóticos até ao festival, os helicópteros que tiveram de levar os artistas até ao palco, as duas mortes que ocorreram, os nascimentos. Eis uma espécie de playlist de um festival que, mais que mudar as vidas daqueles que por lá estiveram, mudou o mundo. Bem-vindos a Woodstock.

Richie Havens – 'From the Prison'

Coube a Richie Havens a honra de abrir o festival que se tornou lenda por entre os amantes da música. Com alguma sorte – ou azar –, dependendo da perspetiva: as restantes bandas que iriam atuar nesse mesmo dia, como os Sweetwater, que foram mandados parar pela polícia, estavam retidas no trânsito e, devido a isso, o seu concerto foi adiantado. A ideia era a de que tocasse apenas quatro músicas, mas dados os muitos atrasos, e também dada a resposta positiva por parte do público, Havens aumentou o seu set, começando com a contemplação blues de 'From the Prison', a primeira canção de sempre a ser escutada em Woodstock, e que teve direito a bis pouco depois. Assim se dá início a uma história.

Bert Sommer – 'America'

“Pela Estrada Fora”, livro de Jack Kerouac que marcou a geração beat, deu o mote. Iludidos pela promessa de serem livres e isentos de responsabilidades, milhares de jovens norte-americanos (e não só) arrumaram os poucos pertences que tinham (e às vezes até nenhuns) e puseram-se a caminho, rumo a qualquer lado que os afastasse não de casa, mas da anomia da vida em capitalismo. Jovens esses que passaram a ser conhecidos como hippies, que pregavam a paz e o amor (e as drogas), que pregavam o rock n' roll e a tolerância, que olhavam para todo um planeta e não apenas para o seu quintal, quais marinheiros em busca de terras prometidas. Sobre eles, Paul Simon e Art Garfunkel (que recusaram atuar no festival de Woodstock porque preferiram, à altura, concentrar-se nas gravações do seu novo álbum – mal sabiam eles...) escreveram 'America', interpretada em Woodstock por Bert Sommer, cantautor folk que teve como apogeu a participação neste festival e, mais tarde, no musical “Hair”. A história é a de dois apaixonados a percorrer os Estados Unidos, à procura de uma resposta para uma pergunta que nem sabiam que tinham. A história é a de todos aqueles que foram até ao festival, à procura dos seus semelhantes. Ali estava a América; a invisível, a calorosa, a pacífica.

Joan Baez – 'We Shall Overcome'

A década de 60 foi de grandes transformações políticas. A geração que havia nascido no pós-guerra começava agora a despertar para a ação, para o ativismo, para a liberdade. E uma das suas vozes foi a de Joan Baez (recorde aqui a sua passagem por Lisboa, na tour de despedida dos palcos), que se apresentou no festival visivelmente grávida (o seu filho, Gabriel, nasceria em dezembro), e que terminou um concerto de uma hora com um hino da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, 'We Shall Overcome', que começou como um gospel e acabou como êxito pop e canção obrigatória por todos os que defendem algo de melhor. “Iremos vencer”, em tradução livre. Talvez a geração de 60 não tenha vencido, mas inspirou outros tantos a lutar.

Santana – 'Soul Sacrifice'

Em agosto de 1969, Carlos Santana era ainda um desconhecido do grande público. Apenas dois anos antes, haviam-lhe dito que seria “impossível” obter qualquer tipo de sucesso misturando ritmos latinos ao rock n' roll. Mas bastaram esses dois anos para que fosse Carlos Santana, e por arrasto a sua banda, os últimos a rirem-se. Após assinarem contrato com a editora Columbia, os Santana editaram o seu álbum de estreia, homónimo, e atuaram em Woodstock com uma pequena ajuda do seu manager, Bill Graham, a quem foi pedido que ajudasse a organizar o festival, e que só acedeu caso a banda fosse adicionada ao alinhamento. O que poderia ter sido uma simples “cunha” foi um golpe de génio: os Santana encantaram o público e há gravações fabulosas de 'Soul Sacrifice', com aquele ritmo quente e aquele órgão em ebulição, a comprová-lo.

Grateful Dead – 'Turn on Your Love Light'

Os anos 60 também foram de experiências sonoras, muitas delas potenciadas – há que dizê-lo – pelo “mágico LSD”. No que toca a experimentar e a consumir essa mesma substância, os Grateful Dead foram a banda hippie por excelência, gerando um verdadeiro culto à sua volta, os chamados “Deadheads”, que acompanhavam a banda por todo o lado, que gravavam e partilhavam cassetes das suas atuações ao vivo, que viam em Jerry Garcia, vocalista e guitarrista entretanto falecido, um avatar do Divino na terra. Como tal, só poderiam mesmo ter feito parte do alinhamento do festival de Woodstock, tocando longas jams psicadélicas, o tónico perfeito para o que por ali ia sendo consumido, e que terá adocicado tanto os que por ali estavam que a comunidade em redor da quinta – incluindo residentes próximos e autoridades – se espantaram com o seu grau de civismo: diz a história que houve hippies a ajudar carros da polícia, a mesma que noutras situações os perseguiria, a sair da lama; uma telefonista local exclamou que nunca havia visto “tantos jovens a dizer 'obrigado'”. 'Turn on Your Love Light' foi, em Woodstock, a última canção dos Grateful Dead apenas devido a problemas técnicos: os amplificadores não aguentaram tamanha descarga. Acontece...