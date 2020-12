O novo período do estado de emergência em Portugal, que vigora até 23 de dezembro, iniciou-se a 9 de dezembro, com um total de 113 concelhos do continente em risco de transmissão de covid-19 extremamente elevado ou muito elevado. Não se perca, estas são as medidas e restrições.

Nível nacional Permitida a circulação entre concelhos;

Proibidos ajuntamentos na via pública com mais de seis pessoas;

Proibida a venda de bebidas alcoólicas em áreas de serviço e, a partir das 20:00, em qualquer loja;

Proibido o consumo de bebidas alcoólicas na via pública;

Uso de máscara obrigatório nos locais de trabalho e em todos os espaços públicos para pessoas a partir dos 10 anos. Concelhos de Risco Moderado Abrantes

Albufeira

Alcoutim

Aljezur

Aljustrel

Almodôvar

Alpiarça

Alvaiázere

Alvito

Avis

Batalha

Beja

Benavente

Bombarral

Borba

Cadaval

Caldas da Rainha

Campo Maior

Carrazeda de Ansiães

Castanheira de Pêra

Castro Marim

Castro Verde

Constância

Coruche

Estremoz

Ferreira do Alentejo

Ferreira do Zêzere

Figueiró dos Vinhos

Fornos de Algodres

Góis

Idanha-a-Nova

Loulé

Lourinhã

Mangualde

Moimenta da Beira

Monforte

Mora

Moura

Nazaré

Óbidos

Olhão

Oliveira de Frades

Ourique

Paredes de Coura

Pedrógão Grande

Ponte de Sor

Portel

Porto de Mós

Proença-a-Nova

Redondo

Ribeira de Pena

Salvaterra de Magos

Santa Comba Dão

Santiago do Cacém

São Brás de Alportel

São João da Pesqueira

Sernancelhe

Sertã

Silves

Sousel

Tábua

Tabuaço

Tavira

Tondela

Vendas Novas

Viana do Alentejo

Vidigueira

Vila de Rei

Vila Flor

Vila Nova da Barquinha

Vila Real de Santo António

Vila Velha de Ródão

Vila Viçosa Risco elevado (240 a 480 casos por 100 mil habitates) Proibida a circulação na via pública entre as 23h00 e as 05h00;

Permitida a circulação entre concelhos;

Proibidos ajuntamentos na via pública com mais de seis pessoas;

Proibida a venda de bebidas alcoólicas em áreas de serviço e, a partir das 20:00, em qualquer loja;

Proibido o consumo de bebidas alcoólicas na via pública;

Os estabelecimentos comerciais têm de encerrar até às 22:00. Os restaurantes, equipamentos culturais e instalações desportivas podem encerrar até às 22:30. No entanto, os estabelecimentos de restauração podem funcionar até à 01:00, mas apenas para entregas ao domicílio;

Teletrabalho obrigatório quando possível. Em curso uma ação de fiscalização do seu cumprimento;

Uso de máscara obrigatório nos locais de trabalho e em todos os espaços públicos para pessoas a partir dos 10 anos. Concelhos de Risco Elevado Alcácer do Sal

Alcobaça

Alcochete

Alenquer

Almeida

Almeirim

Alter do Chão

Amadora

Arganil

Arraiolos

Arronches

Arruda dos Vinhos

Barrancos

Carregal do Sal

Cascais

Castelo de Vide

Castro Daire

Celorico da Beira

Coimbra

Elvas

Entroncamento

Évora

Faro

Figueira de Castelo Rodrigo

Fronteira

Fundão

Golegã

Grândola

Lagoa

Lagos

Leiria

Lousã

Mação

Mafra

Marinha Grande

Mealhada

Mêda

Melgaço

Mértola

Mesão Frio

Mira

Mogadouro

Moita

Monção

Monchique

Montalegre

Montemor-o-Novo

Montemor-o-Velho

Montijo

Nelas

Odivelas

Oeiras

Oleiros

Oliveira do Hospital

Ourém

Palmela

Penalva do Castelo

Penamacor

Penedono

Penela

Peniche

Peso da Régua

Pinhel

Pombal

Portimão

Odemira

Reguengos de Monsaraz

Resende

Sabrosa

Santa Marta de Penaguião

Santarém

São Pedro do Sul

Seixal

Sesimbra

Setúbal

Sever do Vouga

Sines

Sintra

Sobral de Monte Agraço

Terras de Bouro

Tomar

Torres Novas

Trancoso

Vagos

Vila do Bispo

Vila Franca de Xira

Vila Nova de Cerveira

Vila Nova de Foz Côa

Vila Nova de Poiares

Vinhais

Viseu

Vouzela Risco muito elevado ou extremamente elevado (>480 casos por 100 mil habitates) Proibida a circulação na via pública entre as 23h00 e as 05h00;

Permitida a circulação entre concelhos;

Proibidos ajuntamentos na via pública com mais de seis pessoas;

Proibida a venda de bebidas alcoólicas em áreas de serviço e, a partir das 20:00, em qualquer loja;

Proibido o consumo de bebidas alcoólicas na via pública;

Os estabelecimentos comerciais têm de encerrar até às 22:00. Os restaurantes, equipamentos culturais e instalações desportivas podem encerrar até às 22:30. No entanto, os estabelecimentos de restauração podem funcionar até à 01:00, mas apenas para entregas ao domicílio;

Teletrabalho obrigatório quando possível. Em curso uma ação de fiscalização do seu cumprimento;

Uso de máscara obrigatório nos locais de trabalho e em todos os espaços públicos para pessoas a partir dos 10 anos. Concelhos de Risco Muito Elevado Águeda

Aguiar da Beira

Alandroal

Albergaria-a-Velha

Alcanena

Alfândega da Fé

Alijó

Almada

Amarante

Amares

Anadia

Ansião

Arcos de Valdevez

Arouca

Aveiro

Azambuja

Baião

Barreiro

Boticas

Bragança

Caminha

Cantanhede

Cartaxo

Castelo Branco

Castelo de Paiva

Celorico de Basto

Chamusca

Cinfães

Condeixa-a-Nova

Covilhã

Crato

Cuba

Estarreja

Figueira da Foz

Gondomar

Gouveia

Guarda

Ílhavo

Lamego

Lisboa

Loures

Maia

Manteigas

Marco de Canaveses

Matosinhos

Miranda do Douro

Mirandela

Mortágua

Mourão

Murça

Murtosa

Oliveira de Azeméis

Oliveira do Bairro

Ovar

Pampilhosa da Serra

Penacova

Ponte da Barca

Ponte de Lima

Porto

Rio Maior

Sabugal

Sardoal

Sátão

Seia

Serpa

Soure

Tarouca

Torre de Moncorvo

Torres Vedras

Vale de Cambra

Valongo

Viana do Castelo

Vila Nova de Gaia

Vila Nova de Paiva

Vila Pouca de Aguiar

Vila Real

Vila Verde

Vimioso Concelhos de Risco Extremamente Elevado Armamar

Barcelos

Belmonte

Braga

Cabeceiras de Basto

Chaves

Espinho

Esposende

Fafe

Felgueiras

Freixo de Espada à Cinta

Gavião

Guimarães

Lousada

Macedo de Cavaleiros

Marvão

Miranda do Corvo

Mondim de Basto

Nisa

Paços de Ferreira

Paredes

Penafiel

Portalegre

Póvoa de Lanhoso

Póvoa de Varzim

Santa Maria da Feira

Santo Tirso

São João da Madeira

Trofa

Valença

Valpaços

Vieira do Minho

Vila do Conde

Vila Nova de Famalicão

Vizela Quais as exceções ao dever de recolhimento domiciliário? Deslocação para aquisição de bens e serviços; Deslocação para efeitos de desempenho de atividades profissionais ou equiparadas; Procura de trabalho ou resposta a uma oferta de trabalho; Deslocações por motivos de saúde, designadamente para efeitos de obtenção de cuidados de saúde e transporte de pessoas a quem devam ser administrados tais cuidados ou dádiva de sangue; Deslocações para acolhimento de emergência de vítimas de violência doméstica ou tráfico de seres humanos, bem como de crianças e jovens em risco, por aplicação de medida decretada por autoridade judicial ou Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, em casa de acolhimento residencial ou familiar; Deslocações para assistência de pessoas vulneráveis, pessoas com deficiência, filhos, progenitores, idosos ou dependentes; Planear o Natal e o Ano Novo: saiba quais as restrições* No Natal Permitida circulação entre concelhos;

Circulação na via pública: Noite de 23 para 24: permitida apenas para quem se encontre em viagem; Dias 24 e 25: permitida até às 02h00 do dia seguinte. Recolher obrigatório só se aplica nos concelhos de maior risco; Dia 26: permitida até às 23h00.

Na Passagem de Ano Proibida circulação entre concelhos entre as 00h00 de 31/12 e as 05h00 de 4/01;

Circulação na via pública: Noite da passagem de ano: permitida até às 02h00. Recolher obrigatório só se aplica nos concelhos de maior risco; Dia 1/01: permitida até às 23h00.

Veja aqui quais as exceções e os horários do comércio e restaurantes. *As medidas já anunciadas serão sujeitas a avaliação no dia 18 para confirmar a tendência de melhoria da pandemia de covid-19. Deslocações de menores e seus acompanhantes para frequência dos estabelecimentos escolares, creches e atividades de tempos livres; Deslocações de pessoas com deficiência para frequência de centros de atividades ocupacionais; Deslocações para acesso a equipamentos culturais; Deslocações de curta duração para efeitos de atividade física; Deslocações para participação em ações de voluntariado social; Deslocações por outras razões familiares imperativas, designadamente o cumprimento de partilha de responsabilidades parentais, conforme determinada por acordo entre os titulares das mesmas ou pelo tribunal competente; Deslocações a estabelecimentos escolares; Deslocações para visitas, quando autorizadas, ou entrega de bens essenciais a pessoas incapacitadas ou privadas de liberdade de circulação; Deslocações para participação em atos processuais junto das entidades judiciárias ou em atos da competência de notários, advogados, solicitadores e oficiais de registo; Deslocações de curta duração para efeitos de passeio dos animais de companhia e para alimentação de animais; Deslocações de médicos veterinários, de detentores de animais para assistência médico-veterinária, de cuidadores de colónias reconhecidas pelos municípios, de voluntários de associações zoófilas com animais a cargo que necessitem de se deslocar aos abrigos de animais e serviços veterinários municipais para recolha e assistência de animais; Deslocações por parte de pessoas portadoras de livre-trânsito, emitido nos termos legais, no exercício das respetivas funções ou por causa delas; Deslocações por parte de pessoal das missões diplomáticas, consulares e das organizações internacionais localizadas em Portugal, desde que relacionadas com o desempenho de funções oficiais; Deslocações necessárias ao exercício da liberdade de imprensa; Deslocações para a frequência de formação e realização de provas e exames; Deslocações para visitas a utentes de estruturas residenciais para idosos e para pessoas com deficiência, unidades de cuidados continuados integrados da Rede Nacional de Cuidados Integrados e outras respostas dedicadas a pessoas idosas, bem como para atividades realizadas nos centros de dia; Deslocação a estações e postos de correio, agências bancárias e agências de mediadores de seguros ou seguradoras;

Deslocações necessárias para saída de território nacional continental; Deslocações para outras atividades de natureza análoga ou por outros motivos de força maior ou necessidade impreterível, desde que devidamente justificados; Retorno ao domicílio no âmbito das deslocações mencionadas nas alíneas anteriores.