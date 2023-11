Os camiões foram registados e receberam visto das autoridades militares israelitas na passagem de Nitzana, entrando depois na Faixa de Gaza pela fronteira de Rafah.

O comboio humanitário integra vários camiões e seis ambulâncias destinadas ao norte da Faixa de Gaza com autorização de Israel, referiu o COGAT em comunicado citado pelo diário ‘The Times of Israel”, adiantou a Europa Press.

Os camiões transportam alimentos, água e ajuda médica num carregamento que faz parte da trégua acordada entre Israel e o Movimento islamita palestiniano Hamas, com a mediação do Egito e do Qatar.

No passado dia 7 de outubro, o Hamas fez cerca de 240 pessoas como reféns, dos quais meia centena foi já libertada desde sexta-feira, no âmbito do acordo alcançado entre o Hamas e Israel que, em troca, também libertou quase uma centena de prisioneiros palestinianos, incluindo mulheres e crianças.

O acordo atual prevê uma trégua que durará pelo menos até segunda-feira, dia em que o Hamas libertará 50 pessoas. Israel, por sua vez, acordou libertar três prisioneiros palestinianos por cada refém.

O próprio acordo prevê a prorrogação da trégua por mais um dia em troca de mais 10 reféns do Hamas.